La situation est délicate du côté d'Ubisoft : l'éditeur français a annoncé une restructuration avec des licenciements à la clé et une réorientation des investissements sur les seules franchises phares du groupe. Un plan qui a été partagé quelques mois à peine après le grand événement organisé autour de la franchise Assassin's Creed qui a permis d'annoncer la sortie de plusieurs titres, dont Mirage, un volet à part entière prévu pour cet été.

Malheureusement, l'échéance arrive à grands pas et on en sait encore très peu du titre... Ubisoft a insisté sur le fait qu'il reviendrait aux origines de la franchise avec une histoire ancrée au Moyen-Orient et un scénario plus travaillé ainsi que plus de parkour, d'exploration et de planification des assassinats.

Mirage : la sortie en aout est-elle possible ?

Néanmoins, on est habitué à voir Ubisoft communiquer plus largement sur ses jeux et dévoiler les mécanismes et les univers bien en amont de la commercialisation des titres. L'insider Tom Henderson indiquait il y a quelques semaines que, selon ses informations, la sortie du titre aurait déjà été repoussée deux fois en interne, et que désormais la sortie serait prévue en aout prochain.

Selon un utilisateur de Reddit qui indique travailler pour la chaine GameStop la sortie d'Assassin's Creed Mirage serait bien prévue pour ce mois d'aout. Reste à prendre ces informations avec prudence, d'autant que certaines rumeurs évoquaient il y a peu un rapport du titre à 2024.

Ubisoft pourrait profiter de son Ubisoft Forward du 12 juin prochain pour dévoiler plus en détail Assassin's Creed Mirage et pourquoi pas confirmer sa date de sortie au passage.