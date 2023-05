Ubisoft l'avait annoncé en grande pompe : Assassin's Creed Mirage devrait permettre à la franchise de renouer avec ses origines. Après un Assassin's Creed Valhalla qui a permis de retrouver la confiance des joueurs malgré quelques bugs au lancement, Ubisoft souhaite faire de Mirage un épisode fort.

Il faut dire que l'éditeur français n'a pas vraiment le choix : en pleine restructuration, la société a décidé de limiter ses investissements et de ne miser que sur ses franchises les plus fortes. C'est ainsi qu'une demi-douzaine de projets en cours ont été purement annulés, l'objectif étant de recentrer les efforts sur Assassin's Creed en espérant que cela suffise pour redresser la barre.

Une sortie repoussée à octobre ?

On sait qu'Assassin's Creed Mirage doit sortir cette année et selon des sources internes à Ubisoft jugées fiables, après deux reports, la sortie était prévue cet été. Finalement, le développement ne se passerait pas comme prévu, et les équipes auraient accumulé du retard, impliquant un changement d'agenda. Désormais, Mirage ne serait ainsi plus prévu avant le mois d'octobre prochain.

Rappelons que le titre nous plongera dans la ville de Bagdad en l'an 861 et proposera d'incarner Basim Ibn Ishaq que l'on connait déjà depuis Valhalla. L'histoire couvrira alors son évolution, depuis le simple voleur des rues de la cité jusqu'à l'intégration de la confrérie des Assassins. Au menu tu titre : parkour, exploration, assassinats, infiltration...

Ces reports pourraient également avoir du bon : les développeurs pourraient disposer de plus de temps pour peaufiner le titre et proposer une expérience sans faille...