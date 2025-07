Le mystère plane autour de la sortie d'Assassin's Creed Shadows sur de "nouvelles machines". Mais les signaux envoyés par les dirigeants d'Ubisoft laissent peu de place au doute : la Nintendo Switch 2 semble bel et bien dans la ligne de mire. Lors de la dernière conférence sur les résultats trimestriels, le PDG Yves Guillemot et le directeur financier Frederick Duguet ont multiplié les allusions.

M. Duguet a d'abord mentionné que la feuille de route d'Ubisoft pour l'année fiscale en cours (qui se termine fin mars 2026) inclut "quelques autres titres" non encore annoncés. Puis, en réponse à une question d'investisseur, il a clairement affirmé : "Et nous avons aussi un jeu qui sera lancé sur la Switch 2." Sachant que Star Wars : Outlaws est déjà confirmé sur cette console, l'ajout d'un "autre jeu" au-delà des annonces connues suggère fortement un nouveau titre. Le patron, M. Guillemot, a ensuite ajouté sa pièce au puzzle, en évoquant des "nouvelles versions qui seront disponibles sur d'autres machines" en parlant spécifiquement d'Assassin's Creed Shadows. Tout cela semble bien trop précis pour n'être qu'une simple coïncidence.

Pourquoi penser qu'Assassin's Creed Shadows arrive sur Switch 2 ?

L'hypothèse d'un Assassin's Creed Shadows sur la prochaine console de Nintendo ne sort pas de nulle part. Des rumeurs en ce sens circulaient déjà depuis plusieurs mois, bien avant ces déclarations, suite à la découverte d'une classification PEGI pour le jeu mentionnant la Nintendo Switch 2.

Bien qu'une classification puisse parfois résulter d'une erreur administrative, la combinaison de cet indice et des propos des dirigeants d'Ubisoft rend la probabilité très forte. Historiquement, la série Assassin's Creed a eu une présence limitée sur les consoles portables de Nintendo, avec principalement des versions adaptées d'anciens titres comme la Ezio Collection ou Black Flag. Les opus plus récents, avec leurs mondes ouverts vastes et exigeants, n'avaient jusqu'alors pas pu s'adapter au hardware de la première Switch. L'arrivée de Shadows impliquerait donc d'exploiter la puissance considérablement accrue pour la Switch 2, capable de faire tourner des jeux AAA modernes.

Quels défis pour adapter un tel jeu sur une console portable ?

L'adaptation d'un jeu de l'envergure d'Assassin's Creed Shadows représente un défi technique de taille pour Ubisoft et Nintendo. Le titre, salué pour ses visuels, son monde ouvert détaillé et ses deux protagonistes, est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, PC et Mac. Porter une telle expérience sur une console portable comme la Switch 2, même si elle est plus puissante que sa devancière, exigerait une optimisation méticuleuse.

Il faudrait potentiellement réduire la définition d'image, la qualité des textures ou la densité des éléments à l'écran, tout en conservant une fluidité acceptable. Le jeu, qui a reçu une classification PEGI 18+ pour son contenu violent (décapitations, démembrements, exécutions de civils), présente également des spécificités comme le seppuku, un suicide rituel. Tous ces éléments devront être gérés pour s'adapter au format et aux attentes du public Nintendo. La question reste donc ouverte sur la qualité de cette "nouvelle version" et sur le niveau de compromis visuel qui pourrait être nécessaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Assassin's Creed Shadows est-il confirmé sur Nintendo Switch 2 ?



Non, pas encore officiellement. Cependant, des déclarations du PDG et du directeur financier d'Ubisoft, ainsi qu'une classification PEGI apparue pour le jeu sur Nintendo Switch 2, convergent fortement vers cette possibilité. Une annonce pourrait intervenir avant la fin de l'année fiscale d'Ubisoft, en mars 2026.

Pourquoi Ubisoft évoque-t-il une sortie sur "d'autres machines" ?



Les dirigeants d'Ubisoft ont utilisé des formulations générales comme "de nouvelles versions qui viendront sur d'autres machines" ou "un jeu sera lancé sur la Switch 2" (au-delà de Star Wars Outlaws). Ces phrases sont interprétées comme des allusions à Assassin's Creed Shadows, le jeu étant déjà sorti sur les autres plateformes majeures.

L'arrivée de Shadows sur Switch 2 est-elle un signe de la puissance de la console ?



Oui, si Assassin's Creed Shadows est bien porté sur la Switch 2, cela suggérerait que la nouvelle console de Nintendo dispose de capacités techniques considérablement améliorées par rapport à la Switch originale. Les jeux Assassin's Creed récents, avec leurs vastes mondes ouverts, n'étaient pas jouables sur la première version de la console portable.