Le doute n'est quasiment plus permis. Après des mois de rumeurs alimentées par une classification PEGI et des déclarations évasives d'Ubisoft, un grand revendeur français, Auchan, a vendu la mèche en listant Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. Cette fuite, rapidement relayée, ne se contente pas de confirmer le portage : elle précise une date de sortie et un format physique qui fait déjà grincer des dents.

Quand le jeu sera-t-il disponible ?

La confirmation la plus attendue concernait la date. Selon le très fiable leaker billbil-kun, qui corrobore les informations du revendeur, Assassin's Creed Shadows devrait débarquer sur la Nintendo Switch 2 le 5 décembre 2025. Une annonce officielle d'Ubisoft est attendue dans les prochaines semaines, probablement avant l'ouverture des précommandes prévues début novembre. Le prix de vente devrait se situer autour de 50 €.

Pourquoi le format physique fait-il débat ?

La principale ombre au tableau vient du format choisi. La jaquette visible sur la fiche produit du revendeur indique clairement la mention "Game-Key Card". Cela signifie que la boîte contiendra certes une cartouche, mais qu'il faudra télécharger une grosse partie du jeu malgré tout. Cette pratique, déjà utilisée pour Star Wars Outlaws, divise profondément la communauté puisqu'elle implique souvent un débordement de la taille du jeu qui pèse sur l'espace de stockage de la console.

Ce choix relance le débat sur la pertinence d'acheter une version "physique" qui se veut limitée en taille comme en intéret, et interroge sur les contraintes techniques de la nouvelle console de Nintendo.

Comment Ubisoft justifie-t-il ce choix ?

Pour Ubisoft et d'autres développeurs, le recours à la Game-Key Card ne serait pas principalement une question de coût, mais de performances. Des développeurs ayant travaillé sur les portages de Star Wars Outlaws ou Final Fantasy VII Remake ont expliqué que les moteurs de jeux modernes, notamment pour les mondes ouverts, reposent énormément sur le "streaming" de données depuis le support de stockage.

Or, la vitesse de lecture depuis la mémoire interne de la console (où le jeu est téléchargé) serait significativement plus rapide que celle des cartouches propriétaires de la Switch 2. Ce choix technique permettrait donc d'assurer une expérience de jeu plus fluide et de meilleure qualité, un compromis jugé nécessaire pour porter des titres aussi ambitieux qu'Assassin's Creed Shadows sur la machine de Nintendo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette sortie sur Switch 2 est-elle 100% officielle ?

Non, pas encore. Ubisoft n'a pas fait d'annonce officielle. Cependant, la convergence des fuites d'un grand revendeur et d'un leaker réputé rend l'information extrêmement crédible. Une officialisation est attendue très prochainement.

D'autres jeux Assassin's Creed sont-ils prévus sur Switch 2 ?

Des rumeurs persistantes évoquent également un portage d'Assassin's Creed Mirage sur la nouvelle console de Nintendo, mais pour l'instant, Ubisoft n'a rien confirmé à ce sujet.

Qu'est-ce qu'une "Game-Key Card" exactement ?

Il s'agit d'une version physique d'un jeu dont la boîte contient une carte ou un papier avec un code de téléchargement, mais pas de cartouche de jeu. Pour jouer, il est obligatoire de télécharger tout ou partie du jeu via la boutique en ligne de la console, ce qui nécessite une connexion Internet et de l'espace de stockage.