Au milieu du débat houleux qui agite la communauté Nintendo depuis le lancement de la Switch 2, une petite lueur d'espoir vient d'apparaître, rapidement assombrie par une déclaration pour le moins maladroite.

Alors que la pratique des "game-key cards" (ces boîtes de jeu ne contenant qu'un simple code de téléchargement) se généralise chez les éditeurs tiers, Sega semble prendre le contre-pied pour son jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds. Une bonne nouvelle qui s'accompagne cependant d'une sortie médiatique du producteur de la série, Takashi Iizuka, qui a de quoi inquiéter sur la puissance à long terme de la nouvelle console.

Pourquoi la version Switch 2 est-elle une bonne nouvelle pour les joueurs ?

La principale victoire pour les défenseurs du format physique est là : la version Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds sera bien livrée sur une cartouche physique contenant l'intégralité du jeu. Sega évite ainsi l'écueil de la "game-key card", une pratique qui consiste à vendre une boîte vide avec un code, anéantissant l'intérêt de l'achat en magasin et empêchant la revente ou le prêt.

Cette décision, qui suit l'exemple de CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077, est un signe positif envoyé à une communauté de plus en plus frustrée par ces choix économiques. Même si la version Switch 2 du jeu de course sortira plus tard que sur les autres plateformes, cette confirmation est un soulagement.

Sonic Racing: CrossWorlds Switch 2 physical release appears to be a Switch 2 Edition (Red SW1 game card with the SW2 upgrade on the game card) rather than a dreaded Game-Key Card pic.twitter.com/4rYpZLBaDY — Nintendeal (@Nintendeal) June 22, 2025

Pourquoi la déclaration de Sega est-elle si préoccupante ?

C'est là que le bât blesse. Dans une interview, le producteur de la série Sonic, Takashi Iizuka, a justifié le développement tardif de cette version en expliquant qu'ils voulaient s'assurer de fournir un jeu qui "optimise la nouvelle console" et utilise "la pleine capacité de la Switch 2". Cette déclaration, loin d'être rassurante, a de quoi alarmer. Comment un jeu déjà sorti, qui tourne à 30 images par seconde sur la première Switch, peut-il déjà exploiter 100% des capacités de la console ?





Si un simple portage, même amélioré, pousse déjà la machine dans ses retranchements, qu'en sera-t-il des futurs jeux exclusifs, bien plus ambitieux techniquement ? Cette communication suggère que la marge de manœuvre pour les développeurs pourrait être bien plus limitée que prévu, et que le fossé de puissance avec la concurrence pourrait rester béant.

À quelles améliorations réelles peut-on s'attendre ?

Takashi Iizuka a confirmé que le contenu de la version Switch 2 sera identique à celui des autres plateformes. Les améliorations seront donc purement techniques. Si le producteur est resté évasif sur les objectifs de résolution et de framerate, on peut logiquement s'attendre à une expérience bien plus fluide que sur la première Switch. Le passage à 60 images par seconde semble être le minimum syndical pour un jeu de course sur une nouvelle machine.





Le jeu devrait également bénéficier de graphismes plus fins et de temps de chargement réduits. Cependant, l'absence de promesse d'un mode 4K, même en mode "docké", renforce les craintes nées de cette communication hasardeuse. La "pleine capacité" de la Switch 2 pourrait donc être atteinte bien plus vite qu'on ne l'imaginait.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira la version Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds ?

Aucune date précise n'a été donnée, mais la version physique est attendue pour le début de l'année 2026. Le jeu est déjà disponible sur la première Switch, et sera jouable sur Switch 2 via la rétrocompatibilité en attendant la sortie de la version optimisée.

Qu'est-ce qu'une "game-key card" ?

Il s'agit d'une pratique de plus en plus courante chez les éditeurs tiers sur Switch 2. Au lieu de fournir une cartouche avec le jeu complet, la boîte contient uniquement un code pour télécharger le jeu sur l'eShop. Cela rend l'achat physique inutile, empêche la revente et force l'utilisation de l'espace de stockage de la console.

Le jeu sera-t-il différent sur Switch 2 ?

Non, le producteur Takashi Iizuka a confirmé que le contenu (personnages, circuits, modes de jeu) sera strictement identique à celui des autres versions. Les seules différences seront d'ordre technique, avec des améliorations graphiques et de performance.