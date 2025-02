Dans une mise à jour, le Centre de coordination des objets géocroiseurs de l'Agence spatiale européenne (ESA) indique que l'astéroïde 2024 YR4 ne présente plus de risque d'impact significatif avec la Terre.

Grâce à de nouvelles observations avec des télescopes, une telle probabilité d'impact pour le 22 décembre 2032 a été réduite de manière considérable à 0,001 %. Au cours des deux derniers mois, elle avait pu grimper jusqu'à 2,8 %, voire 3,1 % pour la Nasa.

Depuis le 19 février, la tendance s'est inversée. D'une taille évaluée entre 40 et 90 mètres, l'astéroïde avait été découvert le 27 décembre 2024 par le système ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) et l'observatoire El Sauce à Rio Hurtado au Chili.

Un exercice grandeur nature

« Les dernières observations ont encore réduit l'incertitude de sa trajectoire future, et l'éventail des emplacements où l'astéroïde pourrait se trouver le 22 décembre 2032 s'est éloigné de la Terre », écrit la Nasa.

« Bien que cet astéroïde ne présente plus de risque d'impact significatif pour la Terre, 2024 YR4 a fourni une occasion inestimable aux experts de la Nasa et de ses institutions partenaires de tester la science de la défense planétaire et les processus de notification », ajoute l'Agence spatiale américaine.

Au cours des prochaines semaines, les observations pour l'astéroïde 2024 YR4 vont se poursuivre, y compris avec la contribution du télescope spatial James Webb. Début avril, son orbite sera trop éloignée pour une observation par les télescopes sur Terre, avant un retour en 2028.

Et pour la Lune ?

À noter qu'il existe encore une faible probabilité que l'astéroïde 2024 YR4 entre en collision avec la Lune le 22 décembre 2032. Elle est actuellement de 1,7 %.