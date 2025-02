La tendance s'inverse pour l'astéroïde 2024 YR4 qui a tant fait parler de lui et représente un risque d'impact - certes faible - avec la Terre le 22 décembre 2032.

S'il est habituel que la probabilité d'impact d'un astéroïde augmente au début, avant de retomber à 0 après des observations supplémentaires, l'astéroïde 2024 YR4 découvert en décembre dernier a fait une petite entorse.

Les risques de collision avec la Terre ont continué de grimper plus longtemps qu'attendu, et jusqu'à atteindre une probabilité de 3,1 %. Un record pour un objet géocroiseur de cette taille, à compter de la mise en place de systèmes de surveillance.

Un ciel sombre pour de nouvelles observations

Depuis le 19 février, le recueil de nouvelles données change la donne et la probabilité d'impact a été réévaluée à 1,5 %.

« Maintenant que le ciel est plus sombre après une semaine de visibilité limitée autour de la pleine lune, les astronomes ont repris les observations de l'astéroïde 2024 YR4. Les télescopes terrestres nécessitent un ciel sombre pour observer les astéroïdes à la luminosité souvent très faible », écrit la Nasa.

Actuellement, la probabilité d'impact de l'astéroïde 2024 YR4 avec la Terre est même redescendue à 0,28 %, voire 0,16 % d'après l'ESA (1 chance sur 645). Autrement dit, l'astéroïde de 40 à 100 mètres de large a plus de 99,7 % de chance de passer à côté de notre planète bleue.

Retour au calme

Sur l'échelle de Turin graduée de 0 à 10, le risque d'impact de l'astéroïde a été rétrogradé du niveau 3 au niveau 1. Le géocroiseur fait désormais figure de découverte de routine. Un risque de collision extrêmement improbable, sans nécessité d'attirer l'attention du public.

L'Agence spatiale européenne rappelle que des astéroïdes frappent la Terre tous les jours, mais la très grande majorité sont très petits. Pour des astéroïdes d'un mètre de diamètre, la fréquence d'impact est en moyenne de tous les 15 jours. Cette fréquence d'impact est de tous les 15 ans pour un astéroïde de 10 m, tous les 2 500 ans pour un astéroïde de 50 m et tous les 10 000 ans pour un astéroïde de 100 m de large.

À noter que si pour l'astéroïde 2024 YR4 la probabilité d'impact avec la Terre tend de plus en plus vers 0 dorénavant, la probabilité d'impact avec la Lune est par contre sur la pente ascendante et à 1 %.

N.B. : Source image (vignette) : ESA.