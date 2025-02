L'incertitude demeure, mais pour l'astéroïde 2024 YR4, les risques de collision avec la Terre continuent de grimper. S'ils demeurent faibles dans l'absolu, ils se maintiennent à un niveau notable depuis maintenant plusieurs semaines.

Un risque d'impact inédit

Détecté en décembre 2024, l'astéroïde 2024 YR4 est désormais considéré comme l'objet spatial de taille significative présentant le risque d'impact le plus élevé jamais enregistré depuis la mise en place de systèmes de surveillance.

Pour le 22 décembre 2032, la probabilité est de 3,1 % (1 chance sur 32) selon la Nasa et de 2,9 % (1 chance sur 35) d'après l'ESA. Il avait d'abord été estimé à un peu plus de 1 %. Bien évidemment, il faut aussi considérer que cela signifie que l'astéroïde 2024 YR4 a environ 97 % de chance de passer à côté de la Terre.

S'il est de taille bien plus conséquente, l'astéroïde Apophis (325 de diamètre) découvert en juin 2024 avait interrogé en raison d'un risque d'impact avec la Terre initialement estimé à 2,7 % pour 2029. Un risque qui est rapidement retombé à zéro par la suite.

Jouer à se faire peur avec 2024 YR4

L'astéroïde 2024 YR4 mesure entre 40 et 100 mètres de large. En cas d'impact avec notre planète, il serait susceptible de produire l'équivalent de 500 fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Une explosion qui toucherait un rayon de l'ordre de 50 km autour du site d'impact.

Un impact destructeur sur terre pourrait ainsi créer un cratère et dévaster une zone étendue, tandis qu'un impact en plein océan provoquerait d'importantes vagues. Des grandes villes potentiellement sous la menace sont Bogota, Lagos et Mumbai.

Reste que les données pour l'objet géocroiseur sont encore préliminaires et devront être affinées au fil des observations, dans les semaines et les mois à venir. Par ailleurs, des incertitudes demeurent sur la masse de l'astéroïde et l'énergie libérée dans l'éventualité d'un impact à la surface de la Terre.

Un astéroïde sous haute surveillance

Les observations depuis des télescopes terrestres se poursuivent et tant que l'astéroïde 2024 YR4 restera observable jusqu'en avril prochain. Ultérieurement, il sera trop éloigné de la Terre et ne sera à nouveau observable qu'en juin 2028.

Au mois de mars prochain, le télescope spatial James Webb devrait en outre être mis à contribution pour des observations plus précises et permettre de mieux caractériser l'astéroïde.