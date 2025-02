Détecté en décembre par le système ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) et l'observatoire El Sauce à Rio Hurtado au Chili, l'astéroïde 2024 YR4 est un objet géocroiseur d'un diamètre compris entre 40 et 90 mètres.

2024 YR4 a fait parler de lui en raison de la première place qu'il occupe sur la Risk List de l'Agence spatiale européenne où figurent les astéroïdes pour lesquels la probabilité d'une collision avec la Terre est supérieure à zéro.

Initialement, le risque d'impact pour 2024 YR4 avait été évalué à 1 chance sur 83, puis 1 chance sur 76. Un événement susceptible de se produire le 22 décembre 2032.

Un risque de collision en hausse

Au fil des observations, la probabilité que l'astéroïde 2024 YR4 percute la Terre n'a cessé d'augmenter. Elle est désormais de 1 chance sur 49 selon l'ESA et de 1 chance sur 44 d'après la Nasa.

« Bien que cette possibilité soit encore extrêmement faible, des observations et des analyses supplémentaires de l'astéroïde 2024 YR4 indiquent que sa probabilité d'impact avec la Terre a augmenté de 2,3 % le 22 décembre 2032 », écrit la Nasa.

Avec des observations supplémentaires, il était plutôt attendu que la probabilité d'impact de l'astéroïde diminue, voire retombe à zéro. Actuellement, il faut retenir qu'il y a 97.7 % de chance que l'astéroïde rate la Terre.

Un astéroïde sous surveillance

Les observations en cours depuis des télescopes terrestres vont se poursuivre tant que l'astéroïde restera visible jusqu'en avril prochain, par exemple grâce à l'ensemble de télescopes Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili.

Si l'astéroïde devient impossible à observer avant que la menace de collision ne soit écartée, il restera sur la Risk List de l'ESA jusqu'à ce qu'il soit à nouveau observable en juin 2028.

Le télescope spatial James Webb observera également l'astéroïde 2024 YR4 en mars prochain dans le but de mieux évaluer sa taille.