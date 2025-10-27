Des astronomes ont confirmé la découverte de 2025 SC79, un astéroïde d'environ 700 mètres de diamètre. Cet objet, repéré pour la première fois le 27 septembre par Scott S. Sheppard de Carnegie Science, se distingue par son orbite exceptionnellement rapide.

En faitsant le tour du Soleil en seulement 128 jours, cet astéroïde est le deuxième à l'orbite la plus rapide jamais observé dans notre Système solaire.

Qu'est-ce qui rend 2025 SC79 si particulier ?

Au-delà de la vitesse, 2025 SC79 est seulement le deuxième objet connu, après le détenteur du record (2021 PH27, 113 jours), à posséder une orbite entièrement contenue à l'intérieur de celle de Vénus. L'astéroïde croise même l'orbite de Mercure lors de son voyage rapide. Sa taille le classe potentiellement parmi les tueurs de planète.

La découverte a été réalisée à l'aide de la Dark Energy Camera (DECam) sur le télescope Blanco de 4 m de la National Science Foundation au Chili, et confirmée par l'observatoire Gemini et les télescopes Magellan de Carnegie Science.

Pourquoi cette détection est-elle importante ?

La découverte de 2025 SC79 met en évidence un angle mort critique pour la sécurité terrestre. Cet objet a été trouvé caché dans l'éclat du Soleil, une zone où l'observation est extrêmement difficile.

" Les astéroïdes les plus dangereux sont les plus difficiles à détecter ", explique Scott Sheppard. " La plupart des recherches d'astéroïdes trouvent ces objets dans l'obscurité de la nuit, où ils sont plus faciles à repérer. Mais les astéroïdes ' crépusculaires ' qui se cachent près du Soleil ne peuvent être observés qu'au crépuscule. "

En provenant depuis une direction mal surveillée, ces objets pourraient poser de sérieux risques d'impact s'ils s'approchent de la Terre.

Quelles sont les prochaines étapes pour les astronomes ?

L'astéroïde 2025 SC79 voyage actuellement derrière le Soleil du point de vue de la Terre, le rendant invisible pour plusieurs mois. Les futures recherches se concentreront sur sa composition et sur la manière dont il survit à la chaleur intense de sa proximité avec le Soleil.

" De nombreux astéroïdes du Système solaire habitent l'une des deux ceintures de roches spatiales, mais des perturbations peuvent envoyer des objets dévier vers des orbites plus proches où ils sont plus difficiles à repérer ", ajoute Scott Sheppard.