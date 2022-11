En début de semaine, le NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory) aux États-Unis a communiqué sur la découverte du plus gros astéroïde potentiellement dangereux détecté en huit ans.

Dénommé 2022 AP7, cet astéroïde est de type géocroiseur et évolue donc à proximité de la Terre. Il mesure environ 1,5 km de large, ce qui lui vaut d'être qualifié de tueur de planète par l'astronome Scott Sheppard de l'Institut Carnegie pour la Science.

Scott Sheppard est l'auteur principal d'une étude publiée en septembre dans la revue The Astronomical Journal sur la découverte de l'astéroïde 2022 AP7, ainsi que des astéroïdes 2021 LJ4 et 2021 PH27. Ces derniers ont pour particularité d'avoir des orbites entièrement situées à l'intérieur de l'orbite de la Terre et ne sont pas potentiellement dangereux.

Une découverte qui reste intéressante

Un point souligné est que la plupart des astéroïdes géocroiseurs d'une taille de plus de 1 km ont déjà été détectés. L'astéroïde 2022 AP7 fait alors presque figure d'exception et a pu passer inaperçu en étant caché dans l'éclat du Soleil.

La découverte de l'astéroïde 2022 AP7 - et des deux autres astéroïdes 2021 LJ4 et 2021 PH27 - a été faite grâce à l'instrument DECam (Dark Energy Camera) installé sur le télescope Victor M. Blanco de l'Observatoire interaméricain du Cerro Tololo au Chili. Comme son nom l'indique, cet instrument DECam a été développé pour l'étude de la matière noire.

" Pour rechercher des astéroïdes dans l'orbite terrestre, il est indispensable de pouvoir réaliser des observations à la fois en profondeur et en grand champ ", écrit le NOIRLab, en indiquant que DECam permet de capturer de vastes zones du ciel avec une grande sensibilité.

Pas de menace pour la Terre

L'astéroïde 2022 AP7 tourne autour du Soleil en cinq années. Il s'en approche jusqu'à 124 millions de kilomètres et s'en éloigne jusqu'à 749 millions de kilomètres. L'orbite de 2022 AP7 est à 7,48 millions de kilomètres de l'orbite de la Terre à son point le plus proche.

La notion d'astéroïde potentiellement dangereux pour 2022 AP7 est ainsi toute relative pour le moment, même si sur le vraiment très long terme et au jeu des forces gravitationnelles, une modification de sa trajectoire pourrait éventuellement le placer en direction de la Terre.

L'astéroïde 2022 AP7 ne fait en tout cas pas tiquer les agences spatiales américaine et européenne dans le cadre de leurs simulations pour une approche de la Terre.