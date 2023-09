Bennu a été découvert en 1999 et si le nom de cet astéroïde ne vous est pas inconnu, c'est sans doute à cause de la mission Osiris Rex mené par la NASA. En 2016, la NASA a envoyé une sonde à la rencontre de Bennu pour aller en prélever quelques échantillons, et ces prélèvements sont attendus pour un retour sur Terre le 24 septembre prochain.

Des échantillons qui pourraient se révéler plus intéressants qu'on ne le pense puisque selon de nouveaux calculs de trajectoire, Bennu pourrait finir par se rapprocher de la Terre jusqu'à s'y écraser.

Selon les scientifiques, Bennu pourrait ainsi entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182, soit dans 159 ans. On estime cette probabilité à une chance sur 2700 ce qui se révèle très élevé pour ce type de phénomène...

Si impact il devait y avoir, on estime que Bennu pourrait détruire tout sur un rayon de plus de 1000 km autour du point d'impact. La collision représenterait l'équivalent de l'énergie développée par 22 bombes atomiques.

Grâce au succès de la mission Dart, la NASA pourrait néanmoins modifier la trajectoire de Bennu dans les années qui s'annoncent pour écarter tout danger à l'aide de plusieurs impacteurs cinétiques.