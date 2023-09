La mission Osiris-REx a été lancée par la NASA en 2016 avec l'ambition d'aller à la rencontre de l'astéroïde Bennu, de sy poser pour collecter des échantillons de sol et de les ramener ensuite sur Terre.

L'opération de collecte s'est déroulée comme prévu en 2020 et la sonde a amorcé son retour vers la Terre. Son atterrissage est prévu pour le 24 septembre dans le désert de l'Utah, après une entrée dans l'atmosphère terrestre à 27 650 mph (44 500 km/h) freinée par un bouclier thermique puis par un parachute.

Les préparatifs pour le retour de la sonde

La NASA emploie les dernières semaines avant le retour d'Osiris-REx pour s'entraîner à la récupération de la capsule en utilisant une copie de l'engin qui sert à entraîner les équipes pour la réception de la capsule et la récupération de l'échantillon sur une drop zone spécifique.

Au terme de cette mission de 7 ans, l'agence spatiale américaine espère récupérer environ 250 grammes du sol de l'astéroïde Bennu vieux de 4,5 milliards d'années afin d'en savoir plus sur la formation des planètes mais aussi des composants organiques qui ont pu contribuer à générer la vie sur Terre.

Une fois la sonde sur la terre ferme, l'échantillon sera récupéré avec précaution et amené dans une salle blanche pour éviter toute contamination terrestre. Le contenant sera alors désassemblé et envoyé au Johnson Space Center de la NASA, à Houston où il sera étudié et envoyé à différents laboratoires de recherche pour analyse.

Mieux comprendre l'évolution de l'Univers et l'émergence de la vie

C'est un nouveau type d'échantillon qui pourra ainsi être analysé et complètera les connaissances, après le retour de la sonde japonaise Hayabusa-2 en 2020 qui avait déjà prélevé et ramené de son côté un échantillon de l'astéroïde Ryugu.

Son analyse a notamment confirmé la présence de composants organiques et d'acides aminés, dont certains utilisés comme briques pour l'ARN du vivant. L'échantillon ramené par Osiris-REx permettra de comparer ces résultats et d'étayer les données.

L'arrivée de la sonde Osiris-REx pourra être suivie le 24 septembre à partir de 16 heures (heure française) en streaming live depuis le site de la NASA, dans l'application de la NASA et sur NASA TV.