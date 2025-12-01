L'astéroïde (433) Éros, l'un des plus grands astéroïdes géocroiseurs connus, effectue un passage à 60 millions de kilomètres de notre planète. Grâce à sa taille de 34 x 11 km, il est facilement observable pendant plusieurs semaines avec un équipement modeste, et dans le cadre d'une conjonction remarquable.

Une rencontre céleste particulière

L'événement a été signalé par le Virtual Telescope Project. Il réside dans la trajectoire apparente d'Éros, qui le fait passer à seulement deux degrés du cœur de la galaxie d'Andromède (M31).

La proximité est purement visuelle. Alors qu'Éros se trouve à une distance " relativement proche " de nous, la galaxie d’Andromède est située à environ 2,5 millions d’années-lumière.

C'est en tout cas la juxtaposition d'un objet de notre Système solaire avec la galaxie la plus emblématique visible depuis la Terre.

Un atterrissage sur Éros en 2001

Découvert en 1898 par l'astronome allemand Gustav Witt, (433) Éros est le tout premier astéroïde géocroiseur à avoir été identifié. Il a également été le sujet d'une mission spatiale pionnière de la Nasa.

La sonde NEAR Shoemaker est entrée en orbite autour d'Éros le 14 février 2000, faisant de lui le premier astéroïde à être étudié d'aussi près. La mission a culminé avec un atterrissage historique le 12 février 2001, une première mondiale.

Contre toute attente, la sonde a survécu et a pu mener des expériences scientifiques inédites depuis la surface, notamment en utilisant son spectromètre à rayons gamma pour analyser la composition du sol.

N.B. : Source images : Nasa.