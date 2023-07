Voilà qui a de quoi nous faire revenir les pieds sur Terre : ce 13 juillet, un astéroïde de 60 mètres de large ( la taille d'un immeuble de 15 étages environ) est passé à seulement 96 500 km de la Terre, nous frôlant de peu.

Baptisé 2023 NT1, l'objet n'a pas pu être identifié avant son passage, il n'a même été repéré que le 15 juillet alors que son angle de progression le rendait enfin visible aux instruments d'observation : jusque là, il progressait à allure folle avec le soleil dans le dos, le rendant quasiment invisible aux outils traditionnels.

La traque des astéroïdes reste complexe

À titre de comparaison, l'astéroïde qui a entrainé nombre de dégâts à Tcheliabinsk en Russie en 2013 était trois fois plus petit que 2023 NT1.

Le programme de la NASA baptisé NEO Surveyor spécialisé dans la détection et la protection contre les astéroïdes a encore des difficultés à repérer et à tracer les astéroïdes de petite taille qui peuvent néanmoins rester dangereux. Le programme NEOMIR a donc été lancé afin d'améliorer cette détection, il ne sera opérationnel qu'en 2030. Selon l'ESA, il y aurait plus d'un million d'astéroïdes à proximité directe de la Terre et dont la largeur se situe entre 30 et 100 mètres, parmi lesquels 98,9% n'ont pas été repérés.