L'astronomie vient de s'enrichir d'une nouvelle curiosité cosmique. Nommé 2025 MN45, cet objet céleste a été repéré lors des toutes premières nuits d'observation de l'un des télescopes les plus attendus.

Avec un diamètre estimé à 710 mètres, soit la taille de plusieurs gratte-ciel, il s'impose déjà comme une découverte majeure, non pas pour sa taille, mais pour sa vitesse de rotation ahurissante.

Une vitesse qui défie la cohésion des astéroïdes

La caractéristique la plus stupéfiante de 2025 MN45 est son « jour » qui ne dure que...1,88 minute. Cette rotation ultra-rapide établit un nouveau record pour un astéroïde de plus de 500 mètres de diamètre.

Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir que la plupart des astéroïdes sont considérés comme des "tas de décombres", des agglomérats de roches et de poussières maintenus ensemble par la faible force de gravité.

Normalement, un objet de cette nature se désintégrerait sous l'effet de la force centrifuge si sa période de rotation descendait sous le seuil critique de 2,2 heures. Le cas de 2025 MN45 suggère donc une nature radicalement différente.

Il ne peut s'agir d'un simple agrégat, mais bien d'un bloc de roche monolithique, doté d'une cohésion interne extraordinairement élevée, comparable à celle de la roche solide.

Le Rubin Observatory, une machine à découvertes

Cette découverte n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les données préliminaires du Vera C. Rubin Observatory, collectées en seulement sept nuits, ont permis d'identifier près de 1900 nouveaux objets spatiaux.

La puissance de sa caméra LSST de 3,2 gigapixels, capable de prendre une image toutes les 40 secondes, transforme radicalement la recherche d'objets mobiles dans notre système solaire.

Parmi ces nouvelles trouvailles, l'équipe dirigée par Sarah Greenstreet du NOIRLab a classé 16 "rotateurs super-rapides" et trois "rotateurs ultra-rapides", dont fait partie 2025 MN45.

Fait notable, la majorité de ces objets rapides se situent dans la ceinture d'astéroïdes principale, entre Mars et Jupiter, alors que les précédents records concernaient surtout des objets proches de la Terre, plus faciles à observer.

Quelles implications pour l'étude du système solaire ?

La présence de tels objets solides et rapides dans la ceinture principale force les scientifiques à reconsidérer l'évolution de cette population d'astéroïdes.

Encore beaucoup d'objets célestes à catégoriser avec Vera C. Rubin

L'hypothèse privilégiée est que 2025 MN45 serait le fragment d'un corps parent beaucoup plus grand, qui aurait été brisé lors d'une collision cosmique il y a des milliards d'années. Sa rotation rapide serait alors une conséquence directe de cet impact.

Heureusement, malgré sa taille et sa vitesse, cet objet ne représente aucune menace pour la Terre et reste confiné dans son orbite lointaine.

Cette découverte ouvre surtout la voie à de nouvelles perspectives pour le Legacy Survey of Space and Time (LSST), le grand relevé du ciel sur dix ans que l'observatoire s'apprête à lancer.