Les véhicules modernes sont désormais riches en capteurs divers apportant des informations régulières ou temps réel au système de bord afin d'adapter la conduite à l'environnement.

Pour aller encore plus loin dans la maîtrise, le constructeur Aston Martin annonce qu'il va utiliser les pneus connectés Cyber Tyre de Pirelli dans ses futurs véhicules en conjonction avec un système de contrôle développé avec Bosch.

Ces pneus spéciaux intègrent des capteurs fournissant des informations en temps réel qui sont ensuite agrégées et donnent la possibilité au système de bord de moduler un certain nombre de fonctions de conduite.

Ces capteurs sont logés dans la partie interne de la bande de roulement et fournissent des données permettant d'adapter au mieux des fonctions comme l'ESP, l'ABS ou le contrôle de la propulsion, avec des jeux de données qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent.

Des données toujours plus fines et détaillées

Le système de bord peut ainsi identifier les pneus installés et utiliser les différentes données (pression, température, poids supporté, usure...) pour moduler le fonctionnement des équipements d'aide à la conduite en fonction de l'environnement et de la météo.

Le véhicule peut ainsi adapter le freinage ou la suspension active en fonction du nombre de passagers et des conditions météorologiques pour assurer sécurité et performances.

Dans le cas d'un véhicule sportif, les données récupérées par les Cyber Tyres donnent la possibilité de moduler les éléments (hauteur du châssis, inclinaison de l'aileron) en fonction de la conduite.

Les pneus connectés constituent un atout supplémentaire dans la masse des données transmises par des capteurs au système de bord des véhicules et apportent une nouvelle granularité dans la richesse des paramètres accessibles.

Les pneus connectés, des atouts et des inconvénients

Mais comme le notait le site Jalopnik il y a quelques mois, les Cyber Tyres sont aussi une affaire de technologies et de capteurs en lien avec la Chine. Le groupe chinois SinoChem détient 37% du capital de Pirelli et les interrogations ne cessent de monter à propos de l'électronique embarquée dans les véhicules.

C'est à tel point que les Etats-Unis ont pris des mesures pour interdire les composants électroniques d'origine chinoise dans les véhicules vendus sur leur territoire, au nom de la sécurité nationale.

La mesure fait suite à divers rapports qui mettent en avant des risques d'espionnage des citoyens américains via les capteurs et systèmes de communication embarqués mais aussi le risque d'attaques cyber en cas de conflit ouvert avec la Chine, pouvant causer accidents ou paralysie des véhicules.

Il reste donc à voir dans quelle mesure les pneus connectés seront acceptés sur les différents marchés et s'ils s'adapteront aux contraintes de sécurité imposées dans certains pays.