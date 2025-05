Le smartphone realme GT 7 a des arguments pour se démarquer, entre son processeur Dimensity 9400e aux performances équilibrés et sa batterie de 7000 mAh avec charge rapide filaire 120W.

Pour un prix démarrant à moins de 800 €, il offre des prestations haut de gamme qui en font plus que le simple modèle standard de la série démarrée avec le realme GT 7 Pro.

Et pour ceux qui veulent un petit peu plus d'exclusivité et d'originalité, realme propose la version spéciale realme GT 7 Dream Edition. Pour illustrer la croissance très rapide de la marque, le fabricant a voulu s'associer à une équipe de Formule 1 pour produire ce modèle particulier.



C'est l'écurie Aston Martin Aramco F1 qui a relevé ce défi et associé son image à celle de realme pour un partenariat qui ouvre la voie à la production de deux modèles spéciaux par an.

Un emballage spécial pour un smartphone personnalisé

le realme GT 7 Dream Edition est donc le premier d'entre eux et cela se voit au premier coup d'oeil. Entre l'emballage carton siglé du nom de l'écurie associé à celui de realme et la boîte servant d'écrin au smartphone, l'approche est luxueuse et annonce la couleur.

Pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du célèbre vert Aston Martin symbole des voitures de luxe anglaises et devenue emblématique de la marque et utilisée pour ses modèles sportifs et de course.

C'est donc logiquement cette teinte que l'on retrouve sur l'emballage du realme GT 7 Dream Edition et sur sa coque. La boite du smartphone s'accompagne d'un livret célébrant en photos le constructeur et ce nouveau partenariat avec realme.

Une coque inspirante

le realme GT 7 Dream Edition se distingue par une coque au design unique. Par rapport au modèle standard, on observe tout d'abord le choix du coloris vert Aston Martin qui s'étend jusqu'au bloc photo en entourant de sa teinte les trois capteurs.

Le logo Hyperimage+ a également été déplacé. Présent le long d'une des arêtes du carré du bloc photo sur le realme GT 7, il est ici discrètement visible au sein du bloc photo. Les modules sont eux-mêmes entourés d'un liseré or rappelant là encore les couleurs de référence du constructeur.

L'autre élément attirant immédiatement l'attention est bien sûr le logo Aston Martin présent en surimpression sur la coque, au-dessus de l'inscription "Formula One Team", tandis que le logo realme est présent en bas de la coque.

Plus discret mais marquant aussi la différence avec les versions standard, la coque n'est pas uniforme mais présente deux ailes marquées de fins liserés et rappelant le capot d'une voiture. C'est le design Aerodynamic Flow Lines choisi pour ce modèle.

Les tranches sont du même vert et le bouton d'alimentation se distingue par une teinte jaune. Les autres différences avec le modèle standard sont ensuite à rechercher du côté de l'interface.

Un habillage spécial de l'interface

Le realme GT 7 Dream Edition se distingue par une interface aux couleurs de Aston Martin Aramco F1. Il s'agit toujours de la surcouche realme UI 6 reposant sur Android mais avec d'autres codes couleur. Cela commence par l'écran de verrouillage aux teintes vertes et de nouveau marqué du sigle du constructeur automobile.

L'écran d'accueil est dans les mêmes teintes avec un jeu d'icônes spécifique rappelant l'univers de la Formule 1 : fibre de carbone, pneu F1, véhicule de course...rappellent ainsi l'univers sportif et le partenariat.

Toutes les icônes des applications pré-installées du smartphone ont ainsi droit à leur déclinaison avec des icônes dédiées ou une recolorisation aux teintes vert et jaune. C'est un peu surprenant, le temps de s'habituer, mais on s'y fait vite.

En revanche, le centre de contrôle conserve les icônes et les couleurs standard de l'interface, de même que tout ce qui a trait aux paramètres.

A l'intérieur, tout comme le realme GT 7

En dehors du design spécifique de la coque, de sa teinte spéciale et de l'habillage particulier de l'interface, le realme GT 7 Dream Edition possède la même fiche technique que le modèle standard, à l'exception d'une configuration mémoire offrant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

On retrouve donc le puissant processeur Dimensity 9400e aux performances haut de gamme et la grande batterie de 7000 mAh avec sa charge rapide filaire de 120W qui offriront jusqu'à trois jours d'autonomie sans se priver sur les fonctionnalités.

L'écran AMOLED de 6,78 pouces avec rafraîchissement 120 Hz ne change pas, de même que la partie photo toujours composée de trois capteurs : grand angle de 50 mégapixel, téléobjectif de 50 mégapixels et ultra grand angle de 8 mégapixels.

Pour tout savoir des performances du smartphones, le test du realme GT 7 vous attend. Hormis la coque spéciale et l'interface aux couleurs d'Aston Martin, il n'y aura donc pas d'autres modifications ou surprises à découvrir dans le realme GT 7 Dream Edition, sinon sa configuration mémoire musclée.

le smartphone realme GT 7 Dream Edition aux couleurs d'Aston Martin Aramco F1 Team, avec sa configuration 16 / 512 Go, est disponible au prix de 899,99 € sur le site realme.

Le realme GT standard peut quant à lui proposé à 749,99 € en version 12 / 256 Go ou bien à 799,99 € en version 12 / 512 Go.