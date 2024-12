Avec quatre membres d'équipage pour la Station spatiale internationale (ISS), le vol SpaceX Crew-10 ne sera finalement pas lancé avant fin mars 2025 au plus tôt. Le lancement est repoussé pour « donner aux équipes de la Nasa et de SpaceX le temps de terminer la préparation d'un nouveau vaisseau spatial Dragon. »

La mission SpaceX Crew-10 sera le vol inaugural du Crew Dragon C213 qui est le cinquième et a priori ultime véhicule spatial de type Crew Dragon (Dragon 2) de SpaceX pour le compte de l'Agence spatiale américaine. Un nom autre que le numéro de série C213 lui sera donné par son premier équipage.

« La fabrication, l'assemblage, les tests et l'intégration finale d'un nouveau vaisseau spatial sont des tâches minutieuses qui nécessitent une grande attention aux détails », déclare Steve Stich. Le responsable du programme d'équipage commercial de la Nasa ajoute : « Nous apprécions le travail acharné de l'équipe de SpaceX pour étendre la flotte Dragon afin de soutenir nos missions. »

Un séjour prolongé dans l'espace pour les astronautes du Boeing Starliner

Le report de SpaceX Crew-10 a une incidence sur la rotation de l'équipage dans l'ISS. La mission SpaceX Crew-9 doit revenir sur Terre après l'arrivée de Crew-10. Or, Crew-9 comprend les deux astronautes de la Nasa arrivés à l'ISS lors du vol d'essai du vaisseau Starliner de Boeing.

À l'origine, Butch Wilmore et Suni Williams ne devaient passer qu'un peu plus d'une semaine dans l'espace. Avec les problèmes rencontrés par le système de propulsion du Starliner, qui a effectué son retour sur Terre à vide par mesure de sécurité, et désormais le retard de SpaceX Crew-10, leur séjour dans l'espace va durer plus de neuf mois… au minimum.

Lors du décollage de SpaceX Crew-9 en septembre, deux sièges de retour avaient été réservés pour Butch Wilmore et Suni Williams. Initialement, les quatre sièges devaient être occupés au décollage.

N.B. : Source images : Nasa - YouTube.