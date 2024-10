La mission Crew Flight Test (CFT), en acheminant des astronautes vers l'ISS, devait terminer le cycle de validation de la capsule Starliner CST-100 de Boeing et permettre d'ouvre celui des missions commerciales.

Le vol réalisé en juin a bien permis de transporter deux astronautes dans la Station Spatiale Internationale mais divers incidents ont empêché leur retour sur Terrre initialement prévu quelques jours plus tard.

La NASA a longuement soupesé le problème et finalement décidé que les astronautes ne seraient pas ramenés avec la même capsule. Ils ne seront rapatriés sur Terre qu'en février 2025...et en capsule Crew Dragon de SpaceX.

Starliner-1 encore repoussée

Starliner a finalement libéré son dock d'amarrage et est retournée à vide sur Terre en septembre. Les difficultés de la mission ont conduit la NASA à repousser le premier vol commercial Starliner-1.

Initialement prévue pour février 2025, la mission a été décalée à août 2025 au mieux. En attendant, c'est à l'aide de Crew Dragon que seront organisés les prochains déplacements d'astronautes.

La mission Crew-9 prévue début 2025 sera celle qui permettra le retour des astronautes de Starliner, Butch Wilmore et Suni Williams, après plus de six mois passés dans l'espace.

Une mission Crew-10 acheminant 4 nouveaux astronautes vers l'ISS est désormais programmée pour février 2025. Pour la suite, la NASA fera préparer une mission Crew-11 en parallèle d'une première mission Starliner-1 pour le mois d'août.

Faut-il une mission CFT-2 pour rassurer ?

L'une des question qui se pose est de décider s'il faut procéder à un nouveau vol d'essai habité pour vérifier que les problèmes rencontrés, comme la surchauffe des propulseurs, sont définitivement maîtrisés, ou bien passer directement à la première mission commerciale.

L'évaluation de l'ensemble de la mission CFT, de l'arrimage chaotique à l'ISS au retour sur Terre, n'est pas encore terminée et cette problématique est donc toujours en suspens et pourrait encore faire bouger le calendrier pour Starliner-1.

La NASA n'est donc pas encore certaine de pouvoir s'appuyer sur la capsule Starliner de Boeing à court terme et la capsule Crew Dragon reste la seule option de capsule commerciale, en plus des vaisseaux Soyouz russes.