Avis aux utilisateurs (fortunés) qui disposeraient d'une configuration PC sur base de carte mère ASUS Rog Maximus Z690 Formula : il convient de vérifier si votre carte ne présente pas déjà des signes de corrosion.

C'est TPU qui partage ainsi son expérience sur une machine utilisée pour mener des tests et produire des articles en rapport avec le watercooling. ASUS met en avant la carte pour l'intégration d'une solution thermique VRM hybride CrossChill EK III proposée en option. Il s'agit d'un bloc watercooling pour conserver les VRM au frais.

Un problème inattendu sur des cartes haut de gamme

EK et ASUS ont conjointement développé le système et évoqué le nickelage des pièces... Il était ainsi admis que les pièces étaient constituées de cuivre nickelé, mais apparemment, il s'agirait plutôt d'aluminium nickelé, et cela pose un gros problème...

ASUS pourrait avoir préféré l'aluminium pour économiser, malheureusement, l'alliage ne propose pas la recette idéale. La marque avait déjà proposé des blocs VRM en aluminium plaqué qui posaient des problèmes de corrosion par le passé lorsque le système était associé à des composants cuivre, laiton ou acier au niveau de la boucle de watercooling, et donc sans grande surprise, la corrosion est de retour...

Le mélange des métaux dans la boucle entraine ainsi une corrosion galvanique et au fil du temps, des fragments de métal peuvent se détacher, s'insinuer dans le circuit jusqu'aux pompes ou même boucher les canaux.

EK a répondu au problème en indiquant que la carte Z690 Formula était incompatible avec sa solution EK-Quantum Momentum² VRM Bridge ainsi que toute autre solution à base de cuivre. EK et ASUS ont découvert le problème de corrosion du bloc VRM et travaillent à résoudre le problème auprès des clients concernés.

Malheureusement, la Z690 Formula est déjà une carte en fin de vie chez ASUS et la garantie est déjà expirée chez nombre d'utilisateurs. Reste donc à savoir comment les deux marques vont prendre en charge l'ensemble des utilisateurs concernés.