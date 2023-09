AMD a récemment levé le voile sur les RX 7600 et 7700XT qui constitue désormais le point d'entrée des GPU RDNA3, précisant au passage ne pas proposer de GPU supérieur au RX 7800XTX, abandonnant ainsi l'idée d'aller se confronter avec les cartes Nvidia plus haut de gamme.

On pensait ainsi que la proposition d'AMD se montrait un peu légère face aux nombreuses références proposées par Nvidia... Mais dans les faits, il semble que la marque joue à fond le jeu des constructeurs tiers et des déclinaisons custom.

Preuve en est : ASUS vient de déposer un lot de 64 références de cartes graphiques auprès de la EEC, toutes se basant sur les RX 7800 XT et 7700 XT.

Oui, 64 références et donc autant de cartes graphiques AMD à arriver prochainement sur le marché du côté d'ASUS, et qui viendront compléter les modèles déjà sortis... Il devrait ainsi y en avoir pour tout le monde et toutes les gammes d'ASUS : STRIX, TUF Gaming, des modèles Dual, ProArt, Overclockées ou stock...

Bon si l'on regarde attentivement la liste, on peut constater qu'il y aura en réalité 32 modèles différents déclinés en versions noires ou blanches. Mais 32 versions, cela reste un chiffre impressionnant et prouve la confiance qu'ASUS porte aux GPU d'AMD.

Pour l'instant, il ne s'agit que de réserver des noms, rien n'indique qu'ASUS va bel et bien sortir les 64 cartes citées... Néanmoins, on peut s'attendre à ce qu'un bon nombre se concrétisent du fait que les références sont particulièrement ciblées et précises dans leurs spécificités techniques.