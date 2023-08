C'est bien lors de l'événement Gamescom que le groupe AMD a présenté les deux nouvelles cartes graphiques de sa série Radeon RX 7000 sous architecture RDNA 3 avec les modèles Radeon RX 7700 XT et Radeon RX 7800 XT.

La CEO d'AMD Lisa Su avait déjà indiqué que de nouveaux GPU allaient arriver durant le troisième trimestre. Ne cherchant plus à rivaliser avec le concurrent Nvidia sur les performances brutes, la firme se concentre plutôt sur l'efficacité énergétique de ses produits et vise avec les nouveaux GPU le marché des cartes graphiques gaming de milieu de gamme, après une Radeon RX 7900 XT / XTX en haut de gamme et une Radeon RX 7600 couvrant l'ouverture de gamme.

Les fuites des derniers mois ont déjà dévoilé la majeure partie des caractéristiques des deux nouvelles cartes graphiques s'appuyant sur des GPU Navi 32.

Des caractéristiques attendues

La Radeon RX 7800 XT propose une configuration de 60 CU (Compute Units) avec 16 Go de mémoire GDDR6 (19,5 Gbps) et bus mémoire 256-bit, des cadences de 2,1 GHz en base et 2,4 GHz en boost et un TBP de 263W.

The Radeon RX 7800 XT & Radeon RX 7700 XT are available starting September 6th.



Learn more: https://t.co/6ayarmdX2o pic.twitter.com/A7PdEkt52J — AMD Radeon (@amdradeon) August 25, 2023

De son côté, la Radeon RX 7700 XT intègre 54 CU associés à 12 Go de mémoire GDDR6 (18 Gbps) avec un bus de 192-bit, des cadences de 2,2 GHz (base) et 2,5 GHz (boost) et enifin un TBP de 245W.

Les deux cartes graphiques entendent se positionner respectivement au-dessus de la RTX 4070 et de la RTX 4060 XT pour du jeu en 1440p avec les atouts de la plateforme, dont l'arrivée de l'upscaling FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) attendu durant l'automne.

Des prix conformes aux attentes

Seule la Radeon RX 7800 XT sera proposée en modèle de référence dual fan par AMD. La Radeon RX 7700 XT sera quant à elle uniquement disponible via les partenaires AiB.

La commercialisation des deux nouvelles cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 est prévue pour le mois de septembre avec les tarifs suivants (auxquels il faudra ajouter les taxes) :