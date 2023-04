Avec sa configuration musclée et l'accès au catalogue de jeux Steam, la Steam Deck de Valve est un véritable succès, au point de donner des idées à d'autres constructeurs.

On a ainsi vu Logitech et Tencent évoquer une console portable dans le Cloud et Razer lui emboiter le pas avec une configuration plus orientée vers les jeux mobile. Prochaine marque à souhaiter venir jouer des coudes avec Valve : ASUS avec sa ROG Ally.

Une console pour concurrencer le Steam Deck

La marque a ainsi dévoilé une console qui reprend la forme de la Switch avec un écran de 7 pouces en 16:9 au centre et des commandes sur les côtés. L'écran propose un taux de rafraichissement de 120 Hz , une luminosité de 500 nits et une définition de 1920x1080 pixels, soit une belle évolution sur le Steam Deck.

ASUS s'est penchée sur un des points critiques du Steam Deck : le refroidissement avec un système qui se veut plus performant et génère moins de bruit (20 db seulement).

Pour la partie hardware, ASUS n'a présenté qu'un prototype pour l'instant doté d'une puce AMD Zen 4 avec RDNA 3 sans détails supplémentaires. La configuration s'annonce plus récente et musclée que le Steam Deck.

La console opère sous Windows 11 et devrait permettre d'installer Steam et l'ensemble des logiciels et jeux prévus pour Windows. Elle sera également compatible avec l'eGPU ROG XG Mobile qui se présente comme une carte graphique externe capable de propulser les jeux en 4K sur un plus grand écran.

Reste à savoir à quel prix la ROG Ally sera commercialisée et quand.