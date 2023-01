Razer a profité de son stand sur le CES pour dévoiler sa Edge, un dispositif hybride à la croisée de la tablette et de la console portable, avec un design qui s'inspire des Switch, Logitech G Cloud et Steam Deck.

La marque profite d'un certain engouement pour les solutions de jeu nomades et pourrait s'offrir une belle part de marché avec sa nouvelle Edge.

Une tablette transformée en console

La Razer Edge est une tablette sous Android qui proposera donc l'accès à du jeu mobile, mais pas que. Évidemment, Razer souligne la prise en charge des plateformes de Cloud Gaming comme le Xbox Game Pass ou Nvidia GeForce Now qui permettront d'accéder à des jeux AAA en version PC.

En interne, on ne retrouve donc pas la fiche technique surpuissante d'une Steam Deck, mais une configuration sur base de SnapDragon G3x avec 8 coeurs Kyro et un GPU Adreno compatible 4K 144FPS. La tablette propose un écran AMOLED de 6,9 pouces en 2400x1080 pixels en 144Hz ainsi que 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage extensible jusqu'à 2To via microSD. Le tout est associé à une batterie de 5000 mAh qui garantit plusieurs heures de jeu. Pour le reste, la tablette est inscrite dans une manette Kishi V2 Pro.

Razer évoque une compatibilité Steam Link pour du jeu en local. Concernant les plateformes de Cloud Gaming, il faudra disposer d'une connexion en WiFi ou en 5G puisque la tablette se dote d'un modem.

Notons que si la tablette et la manette sont dissociables, Razer ne compte pas vendre la tablette séparément. Le prix annoncé est de 399$ en version WiFi.