Le Steam Deck de Valve a ouvert la voie aux consoles PC portables. Si le sujet était déjà exploité depuis des années par certaines marques, il restait plus ou moins confidentiel et Valve a véritablement jeté un pavé dans la mare en lançant son produit qui s'est rapidement imposé comme une référence du genre.

ASUS lui emboite le pas avec la ROG Ally, une console PC portable sous Windows 11 qui embarque une configuration bien plus musclée que celle de Valve, grâce au tout nouvel APU AMD Ryzen Z1 Extreme avec des CPU Zen 4, un GPU RDNA 3, 16 Go de LPDDR5 et un SSD de 512 Go.

Le prix en fuite

On s'attend ainsi à profiter de performances bien plus abouties que sur Steam Deck, et la prise en charge d'à peu près tous les jeux du marché. On pensait savoir à peu près tout de la console, mais son prix restait jusqu'ici inconnu... C'était sans compter sur de nouvelles fuites.

ASUS ROG Ally (AMD Z1 Extreme) = $699.99 https://t.co/GDkz6wZNWI — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 26, 2023

Selon SnoopyTech, ASUS aurait joué des pieds et des mains pour réduire au maximum les couts afin de rester dans un prix relativement contenu. L'ASUS ROG ALLY pourrait ainsi être proposée au tarif de 799€, soit à peine 100€ plus cher que le Steam Deck dans sa configuration 512 Go au lancement.

Mieux encore, il se pourrait également qu'ASUS déploie une version plus abordable de la ROG ALLY dotée d'une puce AMD Z1 standard et sans doute également avec moins d'espace de stockage.

Il faudra patienter jusqu'au 11 mai prochain pour qu'ASUS officialise les choses.