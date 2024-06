Le groupe Asus profitera du salon Computex 2024 de Taipei pour dévoiler une nouvelle console de jeu ROG Ally X ce 2 juin, évolution douce de l'actuelle ROG Ally exploitant Windows 11.

Avant sa présentation officielle, ses caractéristiques supposées sont déjà de sortie dans différentes fuites via des documents marketing révélés avant l'heure. La console de jeu devrait conserver le design général et certaines caractéristiques comme l'affichage 7 pouces FHD avec rafraîchissement 120 Hz et luminosité maximale de 500 nits ou bien le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme déjà à l'oeuvre dans la ROG Ally.

LPDDR5x, capacité batterie augmentée

En revanche, la console progressera sur la mémoire avec d'abord une RAM passant au LPDDR5x (au lieu de LPDDR5) et passant à 24 Go au lieu de 16 Go, ce qui devrait donner un peu de réactivité sans trop impacter l'autonomie.

Asus ROG Ally X (credit : LipaLegacy)

La capacité de stockage sera doublée, passant à 1 To et au format M.2 NVMe 2280. La console Asus ROG Ally X conservera logiquement les compatibilités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2 et une rumeur veut que la capacité de la batterie soit elle aussi doublée, à 80 Wh, ce qui n'apparaît pas dans les documents en fuite.

Et un prix en hausse ?

Cela donnerait un avantage certain sur les consoles portables concurrentes qui offrent des capacités de 40 à 50 Wh mais jouerait sur son poids qui passerait à 670 grammes environ, au lieu des 600 g de la ROG Ally.

Asus ROG Ally

Avoir si cela jouera sur la prise en main. Les fuites n'évoquent pas le prix de la future console Asus ROG Ally X mais la plus grosse configuration de la ROG Ally atteignant 800 €, on peut penser que le nouveau modèle sera un peu plus onéreux, vers les 900 à 1000 €.