Sur les fondations du succès de la console portable Steam Deck capable de faire tourner bon nombre de jeux du catalogue Steam, une autre console de jeu portable pourrait faire parler d'elle.

Le modèle Asus ROG Ally reprend le design avec écran 7 pouces entouré de touches de contrôle, stick et croix directionnelle, toujours dans un format compact facile à transporter partout avec soi.

La console pourrait surprendre par sa puissance embarquée. AMD est de nouveau à la manoeuvre avec un puissant APU qui reposera sur des coeurs Zen 4 de dernière génération et une partie graphique RDNA 3, bien plus avancés que l'APU Zen 2 / RDNA 2 de la Steam Deck.

Les dernières technologies d'AMD dans la console

Il s'agit a priori de la plateforme APU Phoenix d'AMD, customisée et rebaptisée pour l'Asus ROG Ally en série AMD Ryzen Z1. Elle se compose de deux variations : Ryzen Z1 en 6 coeurs et Ryzen Z1 Extreme en 8 coeurs, correspondant vraisemblablement à deux versions de la future console. Leur passage en benchmark permet d'en savoir plus sur leur nature.

L'APU AMD Ryzen Z1 Extreme comprend ainsi 8 coeurs Zen 4 (et 16 threads) avec une cadence de 3,3 GHz pouvant grimper à 5,1 GHz en boost, et une partie graphique Radeon 780M comprenant 12 unités de calcul RDNA 3, soit 768 coeurs CUDA. L'ensemble devrait nécessiter une puissance de 15 à 28W.

De son côté, la variante Ryzen Z1 exploite 6 coeurs Zen 4 (12 threads) avec une cadence de base à 3,2 GHz et montant à 5 GHz en boost. La partie graphique est plus légère avec un iGPU de 4 unités de calcul RDNA 3, soit 256 coeurs.

Grosse poussée des performances

Il devrait donc y avoir une différence de performances sensible entre les deux (s'il existe effectivement deux versions de la ROG Ally) mais elles pourront profiter des optimisations d'affichage de type FSR (FidelityFX Super Resolution) et RSR (Radeon Super Resolution).

Selon les estimations, la console Asus ROG Ally offrirait ainsi des performances 50% supérieures à celles de la Steam Deck avec une puissance de 15W, ou doublées si le TDP est poussé à son maximum de 35W grâce au système de refroidissement spécifique intégré.

Asus ne donne pas encore le prix ni la disponibilité de sa console ROG Ally mais la firme taiwanaise suggère déjà qu'une annonce pourrait intervenir rapidement. Le Computex 2023, organisé à Taipei, de fin mai à début juin, pourrait fournir une belle fenêtre de tir.