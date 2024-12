On commence avec la montre connectée Huawei Watch GT 4.

Elle offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 14 jours avec une charge complète ou jusqu'à 8 jours en usage typique.

Grâce à son positionnement GNSS bi-bande à cinq systèmes, elle garantit une précision accrue de 30 % grâce à une antenne satellite intelligente et un algorithme de positionnement par fusion, permettant de garder le cap dans divers environnements : plus vous courez, plus la précision s’affine.

L'application Stay Fit, soutenue par la technologie HUAWEI TruSeen 5.5+, rend la gestion des calories simple et accessible. Elle offre des mesures détaillées telles que l’apport calorique en temps réel, les calories actives et au repos ainsi que le déficit calorique.

Côté santé, la montre propose un suivi 24/7 amélioré avec des fonctionnalités avancées, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, une analyse scientifique du sommeil, une sensibilisation à la respiration pendant la nuit et un suivi intelligent du cycle menstruel.

Elle propose également la gestion des appels Bluetooth et la possibilité d’envoyer des réponses rapides par SMS.

La Huawei Watch GT 4 en noir est en ce moment à 149 € au lieu de 249 € (prix de référence), soit une remise de 40 % chez Leclerc.



