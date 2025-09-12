Dans un marché saturé de consoles rétro qui se contentent souvent d'empaqueter des émulateurs dans une coque en plastique, Atari et son partenaire My Arcade tentent un pari audacieux : celui de l'authenticité. Annoncée pour la première fois au CES 2024, l'Atari Gamestation Go est enfin disponible en précommande pour une sortie prévue en octobre 2025.

Loin d'être une simple machine à remonter le temps, elle se positionne comme un véritable hommage au gameplay d'antan, en intégrant des contrôles spécifiques qui ont fait la gloire de titres comme Breakout ou Centipede.

Qu'est-ce qui rend les contrôles de cette console si uniques ?

La véritable innovation de l'Atari Gamestation Go réside dans son incroyable polyvalence de jeu. La console portable ne se contente pas d'une simple croix directionnelle et de quelques boutons. Elle intègre un véritable arsenal de commandes pour recréer les sensations originales :

Un paddle rotatif pour la précision chirurgicale exigée par Breakout .

. Un trackball pour retrouver la fluidité de Centipede ou Missile Command .

ou . Un pavé numérique, indispensable pour certains jeux de la console Atari 5200.

Une croix directionnelle et des boutons A/B/X/Y pour les titres plus conventionnels.



Pour couronner le tout, la technologie "SmartGlow" illumine uniquement les contrôles nécessaires au jeu lancé, guidant ainsi les nouveaux joueurs et rappelant aux vétérans pourquoi ces jeux étaient si addictifs.

La technologie embarquée est-elle à la hauteur ?

Sous son look délicieusement rétro, la Gamestation Go cache une conception résolument moderne. Son écran couleur de 7 pouces en haute définition offre une netteté que les téléviseurs cathodiques de l'époque ne pouvaient qu'imaginer.

La connectivité est également au rendez-vous, avec du Wi-Fi pour les mises à jour, une sortie HDMI pour basculer sur un grand écran et un port USB-C pour la recharge et les manettes externes.

L'autonomie annoncée de 4 à 5 heures et un support rétractable complètent ce tableau, transformant la machine en une véritable petite borne d'arcade nomade, prête à faire le pont entre les générations.

Quels jeux sont inclus et pour quel prix ?

La console embarque plus de 200 titres, une sélection soignée qui couvre le meilleur des catalogues Atari 2600, 5200, 7800 et arcade. Des classiques comme Asteroids, Tempest et Adventure sont présents, aux côtés de pépites sous licence de Jaleco et PIKO International, ainsi que cinq titres de la série moderne Recharged.

L'Atari Gamestation Go est disponible en précommande au prix de 165 € (179,99 $), un tarif légèrement supérieur à celui initialement annoncé, mais justifié par l'ajout de fonctionnalités comme le SmartGlow. C'est un investissement certain, mais qui semble payer le prix de l'authenticité et d'une expérience de jeu sans compromis.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on ajouter ses propres jeux à la console ?

Non, l'Atari Gamestation Go est conçue comme un système fermé. Sa bibliothèque de plus de 200 jeux est préinstallée et ne peut pas être étendue par l'utilisateur. L'objectif est de proposer une expérience "plug-and-play" simple et légale.

Comment la console se compare-t-elle à une Steam Deck ou une Nintendo Switch ?

La comparaison n'est pas pertinente. La Gamestation Go ne vise pas à concurrencer les consoles modernes capables de faire tourner les derniers jeux AAA. C'est une machine de niche, dédiée exclusivement au rétrogaming, dont la force réside dans ses contrôles spécialisés et sa bibliothèque de classiques Atari, et non dans sa puissance de calcul.

Les contrôles comme le paddle et le trackball sont-ils vraiment utiles ?

Absolument. Pour de nombreux jeux d'arcade de l'époque, ces contrôles ne sont pas un gadget mais une nécessité pour retrouver le gameplay original. Jouer à Breakout avec un paddle ou à Centipede avec un trackball offre une précision et une immersion qu'une simple croix directionnelle ne peut absolument pas répliquer.