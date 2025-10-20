C'est un retournement de situation comme seul le jeu vidéo sait en produire. Atari, le pionnier historique, a annoncé qu'il allait commercialiser une réédition... de l'Intellivision Sprint, la console de Mattel qui fut sa concurrente la plus féroce au tournant des années 80.

Après avoir racheté la marque, Atari, via sa filiale Plaion, s'apprête donc à vendre une version modernisée de sa némésis. La hache de guerre est officiellement enterrée, 45 ans plus tard.

Quelle est l'histoire derrière cette rivalité historique ?

Pour les plus jeunes, la guerre des consoles n'a pas commencé avec Sega et Nintendo. À la fin des années 70, le marché était dominé par l'Atari 2600. En 1979, Mattel lance l'Intellivision ("Intelligent Television"), une machine techniquement supérieure, avec de meilleurs graphismes et un son plus évolué. Une campagne marketing agressive comparant directement les deux consoles a marqué les esprits et lancé la toute première guerre des consoles.





Aujourd'hui, Atari, qui a fait du rétrogaming son fonds de commerce, rachète son ancien adversaire pour l'intégrer à son catalogue. Un coup de maître qui témoigne de la puissance de la nostalgie.

À quoi ressemble cette nouvelle Intellivision Sprint ?

Visuellement, cette Intellivision Sprint joue à fond la carte de la nostalgie et se présente comme une console rétro qui respecte l'original. On retrouve le boîtier noir et doré, rehaussé d'un panneau imitation bois typique de l'époque. Mais la modernité est bien là :

Une seule sortie HDMI pour un branchement facile sur les téléviseurs actuels.

pour un branchement facile sur les téléviseurs actuels. Deux manettes sans fil, qui conservent leur design si particulier avec pavé numérique et molette latérale, et qui se rechargent directement en se posant sur la console.

Les fameux "overlays", ces petites cartes en plastique qui se glissaient sur le pavé numérique pour indiquer les commandes de chaque jeu, sont également de retour, avec des visuels modernisés.

Quels jeux et quelles fonctionnalités au programme ?

Le cœur de l'expérience réside bien sûr dans sa ludothèque : la console embarque 45 jeux préinstallés qui ont fait la gloire de la machine originale. On y retrouvera des classiques comme Astrosmash, Boulder Dash, Auto Racing ou encore Snafu.





Si la console n'accepte plus les cartouches physiques d'époque, Atari a eu la bonne idée d'inclure des ports USB-A. Ces derniers permettront non seulement de charger d'autres jeux (via des ROMs), mais aussi, à l'aide d'adaptateurs, de brancher les manettes Intellivision originales pour une expérience 100 % authentique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira l'Intellivision Sprint et à quel prix ?

L'Intellivision Sprint est déjà disponible en précommande au prix de 139,99 euros. Les premières livraisons sont prévues pour le 5 décembre 2025, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.

La nouvelle console pourra-t-elle lire les anciennes cartouches Intellivision ?

Non, il n'y a pas de port cartouche sur l'Intellivision Sprint. Cependant, la présence d'un port USB-A suggère qu'il sera possible d'ajouter des jeux via une clé USB, en utilisant des fichiers ROMs.

Quel est le rapport avec le projet Intellivision Amico ?

Aucun. L'Intellivision Amico était un projet de console moderne porté par d'autres ayants droit de la marque, qui a connu de multiples reports avant d'être annulé. L'Intellivision Sprint est un produit totalement différent, officiel, développé et commercialisé par Atari, qui a racheté la marque Intellivision depuis.