C'est une transaction qui a surpris le monde du jeu vidéo. Atari, l'un des noms les plus iconiques de l'industrie, a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de cinq propriétés intellectuelles appartenant à Ubisoft. Cet accord, qui témoigne des difficultés financières de l'éditeur français, offre une opportunité inattendue de voir renaître des titres appréciés mais laissés en jachère depuis des années.

Quels sont les jeux concernés par ce rachat ?

Le contrat couvre cinq œuvres aux caractéristiques diverses, toutes appréciées pour leur excellence et leur singularité. Atari a donc mis la main sur :

Cold Fear (2005) : Un jeu d'horreur de survie fréquemment mis en parallèle avec Resident Evil 4.

I Am Alive (2012) : Un jeu de survie post-apocalyptique à l'atmosphère lourde.

Child of Eden (2011) : Un jeu de tir sur rail musical et psychédélique, considéré comme la suite spirituelle de Rez.

Grow Home (2015) et Grow Up (2016) : Deux titres adorables et novateurs dans le genre de la plateforme et de l'exploration.

Pourquoi Ubisoft met-il en vente ces droits d'utilisation ?

Cette vente se déroule dans un environnement économique compliqué pour Ubisoft. Ces dernières années, l'éditeur français a subi plusieurs performances commerciales décevantes, ce qui l'a contraint à réévaluer sa stratégie et à explorer de nouvelles voies de revenus. Après avoir noué un partenariat renforcé avec le géant chinois Tencent, la vente de ces licences "dormantes" apparaît comme une nouvelle étape pour assainir ses finances.

Bien qu'il ne s'agisse pas de ses franchises AAA, la vente de ces titres appréciés par une niche de joueurs est un signe tangible des défis auxquels l'entreprise est confrontée.

Que compte faire Atari de ces nouvelles acquisitions ?

Atari ne compte pas laisser ces jeux prendre la poussière. L'objectif, clairement affiché par son PDG Wade Rosen, est de "réintroduire ces titres tout en explorant des manières d'étendre et de faire évoluer ces franchises".

On peut donc s'attendre à des portages sur les consoles modernes et le PC, mais aussi potentiellement à de nouvelles suites ou à des remakes. Pour Atari, c'est l'occasion de capitaliser sur la nostalgie des anciens joueurs et de faire découvrir ces pépites à une nouvelle génération, enrichissant ainsi son propre catalogue qui compte déjà plus de 400 titres.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand peut-on espérer voir le retour de ces jeux ?

Aucun calendrier n'a été communiqué pour le moment. Cependant, Atari a clairement indiqué son intention d'exploiter activement ces licences. Les premières annonces de portages pourraient arriver dans les mois à venir.

Est-ce que d'autres jeux Ubisoft pourraient être vendus ?

C'est une possibilité. Si Ubisoft continue de faire face à des difficultés financières, l'entreprise pourrait décider de se séparer d'autres licences moins stratégiques pour se concentrer sur ses blockbusters comme Assassin's Creed ou Far Cry.

Qui est Atari aujourd'hui ?

Loin de l'image du géant des années 80, Atari est aujourd'hui une société de divertissement interactif qui gère un large portefeuille de jeux classiques (Pong, Asteroids) et a racheté des studios spécialisés dans le rétrogaming comme Digital Eclipse et Nightdive Studios.