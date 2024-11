Annoncé en avril dernier dans une version électrique, le nouveau robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics se dévoile un peu plus et montre sa capacité à effectuer des tâches de manutention dans un environnement d'usine simulé.

Dans une vidéo, Atlas déplace des couvercles de moteur entre des conteneurs et un chariot mobile. Boston Dynamics indique que son robot utilise un modèle de vision basé sur du machine learning pour détecter et localiser les éléments de l'environnement et les bacs individuels.

" Il n'y a pas de mouvements prescrits ou téléopérés. […] Atlas estime en permanence l'état des objets manipulés pour réaliser la tâche. […] Le robot est capable de détecter et de réagir aux changements dans l'environnement et aux échecs d'action. "

Promis sans entourloupe...

Si la vidéo de Boston Dynamics n'est aussi spectaculaire que d'autres vidéos publiées pour l'ancienne version hydraulique du robot Atlas, le but est surtout d'insister sur l'aspect entièrement autonome et évacuer le doute d'une intervention humaine.

La publication de la vidéo " Atlas Goes Hand On " (Atlas passe à l'action) a lieu peu de temps après l'annonce d'un partenariat de recherche entre Boston Dynamics (Hyundai) et Toyota Research Institute. Une des premières applications pour Atlas devrait être le travail dans des usines automobiles. Il n'est pas clair si le partenariat est d'ores et déjà mis en pratique.

Toyota Research Institute avait revendiqué une approche révolutionnaire d'IA générative et la possibilité d'enseigner rapidement aux robots de nouvelles compétences. Jusqu'à parler de LBM (Large Behavior Model) par analogie avec les LLM (Large Language Model).