En annonçant le retrait d'Atlas dans une vidéo, Boston Dynamics a joué sur les mots. Il fallait comprendre la mise au placard de la version hydraulique de ce robot et plateforme de recherche. Comme certains indices pouvaient le laisser penser, la filiale de Hyundai Motor ne renonce pas aux robots humanoïdes.

Un modèle de nouvelle génération du robot Atlas est dévoilé. L'ancien système hydraulique est donc abandonné et c'est un système entièrement électrique. Qui plus est, l'ambition va cette fois-ci au-delà du projet de recherche et développement. Boston Dynamics entrevoit la commercialisation, après ses autres robots Spot et Stretch.

Promis plus fort et avec une gamme de mouvements étendue, Atlas en version électrique devra aussi pouvoir offrir davantage de possibilités de manipulations, notamment grâce à de nouvelles pinces, afin de répondre à divers besoins en fonction des environnements des clients.

Le réveil un peu inquiétant d'Atlas

De manière finalement assez évidente, le nouveau Atlas va faire ses armes chez Hyundai et sera ainsi évalué dans le contexte de la fabrication automobile. La refonte est d'ampleur par rapport à la précédente génération de ce robot, ne serait-ce que visuellement.

Atlas se présente désormais dans une version très affinée et où aucun câble ne dépasse. Encore plus agile, mais en capitalisant sur toute l'expérience acquise avec le modèle hydraulique, il se déplacera d'une manière qui dépasse les capacités humaines. Son réveil d'une position allongée mis en scène dans une vidéo est assez éloquent… et limite inquiétant.

Dissimulant des capteurs, la tête du robot est un écran arrondi à l'avant et délimité par un anneau lumineux pour ajouter une touche de convivialité. Dans la vidéo, elle pivote de 180°, puis le torse du robot pivote à son tour.

À renfort de techniques d'IA

" Dans les mois et les années à venir, nous sommes impatients de montrer ce que le robot humanoïde le plus dynamique du monde peut vraiment faire, en laboratoire, à l'usine et dans nos vies ", écrit Boston Dynamics.

Des techniques d'IA viendront renforcer les possibilités du robot pour l'exécution de tâches. Un point à surveiller et sur lequel Boston Dynamics pouvait accuser un certain retard.

" Nous sommes confiants en notre capacité à fournir un robot capable de s'attaquer à des tâches ennuyeuses, sales et dangereuses dans des applications réelles. "