Dévoilé publiquement en 2013, le robot humanoïde bipède Atlas a vu le jour dans le cadre d'une compétition financée par l'agence américaine responsable des projets en recherche avancée pour la défense. Un héritage de la DARPA qui lui a valu une certaine défiance, voire crainte.

Au fil des années, le robot de Boston Dynamics a largement évolué. Une version de nouvelle génération avait été présentée en 2016 et Atlas a brillé dans des vidéos sur la chaîne YouTube de Boston Dynamics.

Ce sont essentiellement l'agilité et le sens de l'équilibre d'Atlas qui ont marqué les esprits, même si les vidéos bluffantes et virales étaient savamment chorégraphiées. Le robot Atlas a toujours été un prototype et il ne sera jamais commercialisé par Boston Dynamics qui annonce son retrait.

Le système hydraulique en question

Dans le giron de Hyundai Motor depuis 2020, Boston Dynamics publie une vidéo d'adieu à Atlas sur YouTube. Une première partie de celle-ci prend la forme d'un bêtisier… ce qui est assez osé.

" Pendant près d'une décennie, Atlas a stimulé notre imagination, inspiré les prochaines générations de roboticiens et franchi les barrières techniques sur le terrain. Il est maintenant temps pour notre robot hydraulique Atlas de se détendre. Jetez un coup d'œil sur tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent avec la plateforme Atlas ", peut-on lire.

En creux, il apparaît que le système hydraulique d'Atlas ne tient plus la route. Ce n'est sans doute pas anodin si Boston Dynamics souligne " notre robot hydraulique Atlas. "

Plus de robot humanoïde pour Boston Dynamics ?

À ce stade, il n'est pas clair si Boston Dynamics restera dans la course aux robots humanoïdes. L'entreprise commercialise le robot quadrupède Spot pour de l'inspection industrielle et de la surveillance, ainsi que le robot Stretch pour de la manutention.

Au format court (YouTube Shorts), Boston Dynamics avait publié en début d'année une vidéo du robot Atlas en indiquant qu'il se prépare à " un travail réel combinant force, perception et mobilité. " Le robot était notamment équipé d'une nouvelle pince et faisait la démonstration d'un travail en usine.