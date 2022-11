Atomic Heart est une des sorties très attendues de l'univers du jeu vidéo. Annoncé une première fois pour "cet hiver", le FPS est désormais annoncé au 21 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Le titre sera également proposé dès son jour de lancement dans l'abonnement de Microsoft Xbox Game Pass.

Un titre sortit de nulle part déjà très attendu

Le jeu aura nécessité plus de 7 années de développement et il puise son inspiration côté design dans une autre franchise très populaire auprès des joueurs : Bioshock. Ambiance à la fois donc rétro et SteamPunk, mais également torturée et dérangeante, un mix explosif pour un titre bourré d'action qui devrait se présenter comme un large défouloir au début d'année prochaine.

Le titre de Mundfish, un studio russe a fait sensation dès sa première présentation et pourtant le studio part de loin, car inconnu au bataillon.

Atomic Heart proposer aux joueurs d'incarner un agent du KGB qui devra mener l'enquête sur une usine d'Union soviétique dans un monde alternatif. Il devra faire face à des robots dotés de pouvoirs surnaturels et sera lui-même dôté de pouvoirs élémentaires qu'il pourra combiner à un arsenal d'armes à feu customisables.