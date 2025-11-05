C'est le monde à l'envers. L'Australie, l'un des plus gros producteurs de charbon au monde, est victime de son propre succès dans les énergies renouvelables. Le pays a tellement investi dans le solaire que le réseau est littéralement inondé d'électricité chaque jour, lorsque le soleil est à son zénith.

Les prix de gros deviennent régulièrement négatifs. Plutôt que de freiner cette production, le gouvernement travailliste a décidé de la transformer en opportunité pour tous. Le plan, baptisé "Solar Sharer" (le "Partageur Solaire"), va obliger les fournisseurs à offrir des plages horaires de gratuité à tous les foyers.

Comment ce surplus solaire est-il devenu un problème ?

Le succès est massif : plus de 4 millions de foyers australiens (sur 11 millions au total) sont désormais équipés de panneaux solaires sur leur toit. Cette production décentralisée d'électricité dépasse désormais la capacité de toutes les centrales à charbon encore en activité dans le pays.

Ce "raz-de-marée" vert fait chuter les prix de gros en négatif en pleine journée. En clair : les producteurs doivent payer pour que leur électricité soit consommée.

Quelle est la solution proposée par le gouvernement ?

Le plan "Solar Sharer" est une mesure radicale pour gérer ce surplus. Dès l'année prochaine, les fournisseurs devront proposer des plages horaires, par exemple de trois heures, où l'électricité sera totalement gratuite pour les ménages. L'objectif est simple : créer un "réservoir de demande" en incitant les gens à déplacer leur consommation.





Faire tourner le lave-linge, le climatiseur, le chauffe-eau ou recharger son véhicule électrique en milieu de journée deviendra économiquement évident.

Cette mesure fait-elle l'unanimité ?

Loin de là. Si les associations écologistes et les experts de la transition énergétique en Australie applaudissent, les fournisseurs d'énergie (via l'Australian Energy Council) dénoncent une mesure "complexe" et un "manque de consultation".





Certains analystes la qualifient de "mal pensée", alertant sur les risques pour la stabilité du réseau. Ils craignent des pics de demande massifs et difficiles à gérer si la production solaire venait à chuter brutalement à cause d'un simple passage nuageux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui peut bénéficier de cette électricité gratuite ?

Tous les foyers, qu'ils aient ou non des panneaux solaires, qu'ils soient propriétaires ou locataires. La seule condition sera de souscrire à l'offre spécifique et de disposer d'un compteur électrique connecté (smart meter).

Quelles régions d'Australie sont concernées ?

La mesure sera mise en place dès l'année prochaine et concernera les régions les plus peuplées, notamment la Nouvelle-Galles du Sud (où se trouve Sydney) et l'État de Victoria (où se trouve Melbourne).

La France pourrait-elle faire la même chose ?

Notre pays connaît de plus en plus fréquemment le même phénomène de prix de gros négatifs en journée à cause du solaire. Pour l'instant, la réponse française a été de réformer les "heures creuses" pour les déplacer l'après-midi. Le plan australien est une version bien plus radicale de cette même logique.