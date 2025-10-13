Le modèle historique des heures creuses, pilier de la gestion de l'électricité en France depuis les années 60, s'apprête à vivre sa plus grande transformation. À compter du 1er novembre 2025, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) met en œuvre une réforme d'envergure qui touchera 11 millions de foyers abonnés au tarif Heures Pleines/Heures Creuses.

L'objectif est simple : déplacer une partie de la consommation vers le milieu de journée pour absorber les pics de production solaire. Une transition logique à l'ère des énergies renouvelables, mais qui impose une vigilance accrue aux consommateurs pour ne pas voir leur facture s'envoler.

Pourquoi ce changement intervient-il maintenant ?

Le système des heures creuses a été conçu à l'origine pour une raison simple : inciter les Français à consommer la nuit, lorsque la demande était faible mais que les centrales nucléaires continuaient de produire de l'électricité en abondance. C'était l'âge d'or du chauffage de l'eau nocturne. Mais le paysage énergétique a radicalement changé.



Aujourd'hui, avec l'essor massif du photovoltaïque, la France produit une grande quantité d'électricité verte et bon marché en milieu de journée, particulièrement en été. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a donc décidé d'aligner la demande sur cette nouvelle offre. Le télétravail et la multiplication des appareils connectés ont également modifié nos schémas de consommation, rendant le modèle purement nocturne obsolète.

Concrètement, qu'est-ce qui va changer sur ma facture ?

Le principe des 8 heures creuses par jour est maintenu, mais leur répartition est totalement bouleversée. Fini le bloc nocturne unique pour la majorité des foyers. La nouvelle structure, déployée progressivement par Enedis via les compteurs Linky, se décompose ainsi :

Un bloc nocturne principal : au moins 5 heures creuses consécutives seront maintenues la nuit (généralement entre 23h et 7h).

Un bloc diurne complémentaire : 2 à 3 heures creuses seront ajoutées en journée, dans la fenêtre de 11h à 17h.



Cette nouvelle organisation sera également saisonnière. En été, la part des heures creuses en journée sera plus importante pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire. En hiver, le modèle restera majoritairement nocturne. Le grand changement est la suppression des créneaux du matin (7h-11h) et du soir (17h-23h), désormais considérés comme des périodes de pointe.

Qui est concerné et comment dois-je m'adapter ?

Cette réforme concerne près de 11 millions de foyers ayant un contrat Heures Pleines/Heures Creuses. À noter que 3,5 millions de ménages, dont les plages horaires étaient déjà conformes, ne verront aucun changement. Pour les autres, l'adaptation est cruciale pour éviter une explosion de la facture d'électricité. Votre fournisseur (EDF, Engie, TotalEnergies...) a l'obligation de vous prévenir au moins un mois avant la modification de votre contrat.





La bonne nouvelle, c'est que le compteur Linky gérera le changement automatiquement. Vous n'avez aucune démarche à faire auprès d'Enedis. En revanche, vous devrez impérativement reprogrammer vos appareils :

Le ballon d'eau chaude.

Le lave-linge et le sèche-linge.

Le lave-vaisselle.

La borne de recharge de votre véhicule électrique.



Si vous utilisez des programmateurs manuels, une mise à jour de vos habitudes s'impose. L'enjeu est de taille : pour que l'option reste rentable, la CRE estime qu'il faut réaliser au moins 35 % de sa consommation pendant les nouvelles heures creuses.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si je suis concerné par ce changement ?

Le plus simple est de consulter votre dernière facture d'électricité ou votre espace client en ligne. Si vos heures creuses actuelles se situent le matin (entre 7h et 11h) ou le soir (entre 17h et 23h), vous serez concerné par la réforme. Votre fournisseur vous enverra une communication officielle pour vous notifier des nouvelles plages horaires.

Dois-je contacter Enedis ou mon fournisseur pour effectuer le changement ?

Non, aucune action n'est requise de votre part pour la mise à jour des plages horaires. Le changement sera effectué à distance par Enedis sur votre compteur Linky. Votre seule responsabilité est d'adapter la programmation de vos appareils électriques pour qu'ils fonctionnent pendant les nouveaux créneaux.

L'option Heures Pleines/Heures Creuses est-elle toujours intéressante ?

Oui, mais à condition de s'adapter. Si vous parvenez à déplacer une part significative de votre consommation (lave-linge, recharge de voiture, etc.) sur les nouvelles heures creuses, notamment celles de la journée, l'option restera financièrement avantageuse. Si vos habitudes ne vous le permettent pas, il pourrait être plus judicieux de repasser à une offre "Base" ou d'explorer les nouvelles offres "solaires" de certains fournisseurs.