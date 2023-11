Tout comme les documents sensibles du monde physique passent par des protocoles de validation et d'authentification et des autorités d'enregistrement validant leur authenticité, les informations du monde numérique peuvent nécessiter des approbations et des sécurisations similaires qui garantiront la validité des informations transmises.

Dans le monde physique comme dans les univers numériques, il est nécessaire de disposer d'éléments fiables et identifiables garantissant que les informations transmises sont de qualité.

La dématérialisation des services, qu'ils soient administratifs, juridiques, financiers, du quotidien ou exceptionnels, tend ainsi à faire émerger des outils d'authentification comme la signature électronique et l'identification biométrique, ainsi que des outils de transmission sécurisés pour s'assurer que les données ne puissent être interceptées ni modifiées sans la connaissance et l'accord des parties prenantes.

De la même manière qu'un tampon encreur fait partie des outils d'authentification traditionnels du monde physique pour apposer une identité ou valider une conformité, ces nouvelles approches appliquent les mêmes principes et remplissent les mêmes rôles pour les documents du monde numérique.

Et ce qui fait la pertinence des tampons encreurs pour les documents papier doit pouvoir se retrouver dans les outils numériques, avec la même facilité d'utilisation et la même évidence de fonction.

Ce besoin d'authentification vaut aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, ces dernières pouvant s'appuyer sur de nouveaux outils comme la technologie de blockchain.

Ce système de base de données par blocs est très en vogue dans les cryptomonnaies pour sa capacité de fonctionnement décentralisé et sa sécurisation par clé chiffrée. Ces principes peuvent être utilisés pour les besoins des entreprises afin de constituer des blockchains publiques ou des réseaux d'affaires (blockchains privées accessibles à un certain nombre de membres accrédités) avec des accès authentifiés et vérifiés.

Au-delà de la sécurité naturelle apportée par la technologie de blockchain qui permet de figer les blocs validés et de conserver toutes les opérations réalisées, les principes d'authentification jouent le même rôle que les systèmes physiques pour valider une identité et autoriser un accès.

Plus largement, les nouveaux dispositifs numériques de sécurisation ajoutent de nouvelles possibilités d'authentification par rapport aux méthodes physiques et les deux approches restent complémentaires.

Le tampon encreur garde pour lui la simplicité d'utilisation et d'accès, la compréhension immédiate sans intermédiaire et la matérialité du support. Il reste une méthode de référence pour les documents officiels.

L'authentification numérique, par ses différentes approches, complète ce rôle en apportant une dimension ubiquitaire