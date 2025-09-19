Dans les coulisses de nos soirées streaming, une petite révolution se prépare. L'Alliance for Open Media (AOMedia), le consortium qui réunit tous les poids lourds de la tech (Google, Apple, Netflix, Amazon, Microsoft...), a annoncé la finalisation imminente de l'AV2.

Ce nouveau codec vidéo, qui succède au déjà très performant AV1, promet de répondre aux exigences croissantes de la vidéo en ligne, de la 4K généralisée aux expériences immersives en réalité virtuelle.

Qu'est-ce que l'AV2 et pourquoi est-ce si important ?

Un codec vidéo est un peu le magicien invisible du streaming : c'est lui qui compresse des fichiers vidéo gigantesques pour qu'ils puissent être diffusés sur Internet sans saturer votre connexion. L'AV1, son prédécesseur lancé en 2018, avait déjà marqué un tournant en proposant une alternative ouverte et libre de droits au H.265/HEVC, dont l'utilisation coûte cher en licences.

L'AV2 pousse cette logique encore plus loin. Il promet une efficacité de compression nettement supérieure, ce qui signifie concrètement :

Des vidéos de meilleure qualité pour une même consommation de bande passante.

Des temps de chargement réduits et moins de mise en mémoire tampon.

Des économies substantielles pour les plateformes qui diffusent des milliards d'heures de contenu.

C'est la promesse d'un streaming plus fluide et plus beau, sans faire exploser votre forfait data.

Quelles sont les nouveautés concrètes de l'AV2 ?

Au-delà de la simple compression, l'AV2 a été pensé pour les usages de demain. Le streaming ne se limite plus aux films et séries, et le nouveau codec intègre des optimisations spécifiques pour de nouvelles expériences. Il apporte une prise en charge renforcée de la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), un secteur gourmand en bande passante et très sensible à la latence.

L'AV2 améliore aussi la gestion du multi-flux, ce qui pourrait par exemple permettre de regarder plusieurs matchs en simultané sur un seul écran, en écran partagé, sans la moindre saccade. C'est une brique technologique essentielle pour l'avenir du divertissement interactif.

Qui va l'adopter et quand pourra-t-on en profiter ?

C'est là que la puissance du consortium AOMedia entre en jeu. Puisque tous les géants de la tech sont à la manœuvre, l'adoption devrait être massive et rapide.

Selon une enquête interne, 88 % des membres prévoient d'intégrer l'AV2 dans leurs produits et services dans les deux ans suivant sa finalisation, prévue pour la fin de l'année 2025. Netflix, YouTube et Twitch devraient être sur les rangs pour en profiter. Le seul point d'interrogation concerne Apple, qui a été particulièrement lent à adopter l'AV1, se contentant d'un décodage matériel sur ses puces les plus récentes. Reste à voir si la firme de Cupertino jouera le jeu plus rapidement cette fois.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je faire quelque chose pour bénéficier de l'AV2 ?

Non, la transition sera totalement transparente pour l'utilisateur. Ce sont les plateformes de streaming qui mettront à jour leur encodage, et les fabricants d'appareils (smartphones, TV, ordinateurs) qui intégreront le décodage de l'AV2 dans leurs puces. Vous profiterez des améliorations sans aucune manipulation de votre part.

Est-ce que l'AV1 va disparaître ?

Pas du tout. L'AV1 est aujourd'hui très bien implanté et continuera d'être utilisé pendant de nombreuses années. Les deux codecs coexisteront, l'AV2 étant probablement réservé dans un premier temps aux contenus les plus exigeants, comme les flux 4K et 8K ou les applications de réalité virtuelle.

Quelle est la principale différence avec le H.265 (HEVC) ?

La différence fondamentale est économique et philosophique. Le H.265/HEVC est un standard propriétaire dont l'utilisation est soumise au paiement de licences complexes et coûteuses. L'AV2, comme l'AV1, est un projet open source et libre de droits ("royalty-free"). N'importe qui peut l'utiliser gratuitement, ce qui favorise l'innovation et une adoption bien plus large par l'ensemble de l'industrie technologique.