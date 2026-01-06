Le film de James Cameron, Avatar: de Feu et de Cendres, a officiellement rejoint le club très fermé des films ayant dépassé le milliard de dollars de recettes. Après 18 jours d'exploitation, le blockbuster cumule 1,083 milliard de dollars à l'échelle mondiale, se répartissant entre 306 millions sur le sol américain et 777,1 millions à l'international.

Si la performance est spectaculaire, elle affiche un rythme légèrement inférieur à celui de ses aînés : « Avatar: La Voie de l'eau » avait atteint ce seuil en 14 jours, et le premier « Avatar » en 17 jours.

Un succès colossal, mais un rythme en retrait

Il est crucial de replacer ce chiffre dans son contexte. Les deux premiers volets de la saga ont été de véritables phénomènes, restant en tête du box-office pendant de nombreuses semaines et terminant leur course avec des recettes stratosphériques de 2,9 milliards et 2,3 milliards de dollars respectivement.

La grande inconnue pour ce troisième volet est donc sa capacité à maintenir une dynamique sur la durée pour s'approcher, voire dépasser, la barre des deux milliards de dollars.

Cette endurance dépendra en grande partie des marchés internationaux, qui avaient massivement contribué au succès des précédents opus. Pour l'instant, les territoires les plus porteurs sont la Chine (138 millions de dollars), la France (81 millions) et l'Allemagne (64 millions).

Le parcours du film dans les semaines à venir sera donc un véritable baromètre de son potentiel final.

Disney, grand gagnant de l'année 2025 ?

Quoi qu'il en soit, ce succès est une victoire éclatante pour Disney. Avatar: de Feu et de Cendres est le troisième film de 2025 du studio à franchir le cap du milliard, après Lilo & Stitch et Zootopia 2, confirmant une domination sans partage sur le box-office mondial.

À titre de comparaison, aucun de ses concurrents n'a réussi à placer un film au-delà de cette barre symbolique depuis 2023.

Ce triomphe s'inscrit toutefois dans un paysage où les films d'animation et les productions destinées au public familial occupent une place prépondérante. Le succès massif de Zootopia 2 pourrait d'ailleurs inciter les studios, y compris l'équipe d'Avatar, à ajuster leurs stratégies pour capter cette audience devenue le principal moteur des blockbusters.

Quel avenir pour la saga sur Pandora ?

Pour James Cameron, ce succès représente une validation de plus. C'est son quatrième film à dépasser le milliard, et il reste le seul réalisateur de l'histoire à compter trois films ayant franchi les deux milliards de recettes.

Le plan initial prévoyait un total de cinq films dans l'univers de Pandora, mais le cinéaste a entretenu le suspense sur leur concrétisation.

Avant même la sortie, Cameron avait ironisé sur le fait qu'il attendrait les résultats pour décider de l'avenir de la franchise. Il avait clairement indiqué la nécessité de « faire de l'argent avec celui-ci » avant d'aller plus loin.

Avec ce milliard sécurisé, les indicateurs semblent positifs pour les volets 4 et 5, dont les projets déjà scénarisés n'attendent qu'un feu vert définitif.

La question reste ouverte : Cameron se replongera-t-il entièrement dans Pandora ou saisira-t-il cette occasion pour explorer d'autres projets, comme un potentiel retour à la saga Terminator, après avoir dû une nouvelle fois prouver la viabilité de son univers ?