Le torchon brûle entre deux titans de la tech et du divertissement. The Walt Disney Company a officiellement mis Google en demeure, l'accusant de violation des droits d'auteur à une "échelle massive".

Dans une lettre cinglante, Disney affirme que Google a copié sans autorisation un immense corpus de ses œuvres protégées pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle, comme Gemini, Veo et Imagen. Une confrontation qui marque une nouvelle étape. La bataille pour la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA est bel et bien lancée.

Pourquoi Disney attaque-t-il Google maintenant ?

La lettre de mise en demeure a été envoyée la veille de l'annonce d'un partenariat stratégique entre Disney et OpenAI. Un deal spectaculaire, valorisé à un milliard de dollars, qui autorise l'utilisation de plus de 200 personnages des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars dans l'outil de génération de vidéos Sora d'OpenAI.

En choisissant ce moment précis, Disney envoie un message clair au secteur. L'entreprise est prête à collaborer avec les acteurs de l'IA, mais uniquement ceux qui respectent la propriété intellectuelle et sont prêts à payer pour. L'accord avec OpenAI démontre qu'une voie légale et mutuellement bénéfique est possible, contrastant violemment avec l'approche de Google, qualifiée de "pillage" par les avocats de la firme de divertissement.

Quelles sont les accusations précises portées contre Google ?

Le géant du divertissement reproche à Google d'exploiter commercialement ses créations sans aucune contrepartie financière. La lettre, obtenue par plusieurs médias américains, cite des exemples concrets où les IA de Google génèrent des images "parfaites" de personnages emblématiques comme Dark Vador ou Simba sur la base de simples requêtes textuelles.

Pire encore, Disney accuse Google d'intégrer ces services de contrefaçon directement dans ses produits phares comme YouTube et Google Workspace, touchant ainsi plus d'un milliard d'utilisateurs. Pour Disney, Google se comporte comme un "distributeur automatique virtuel" de ses œuvres protégées, allant jusqu'à apposer son logo Gemini sur les images générées, ce qui pourrait faussement suggérer une collaboration officielle.

Quelle est la stratégie plus large de Disney face à l'IA ?

Cette action contre Google n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie offensive bien plus large de Disney pour défendre ses actifs créatifs face à l'appétit des modèles d'IA. Le studio a déjà envoyé des mises en demeure similaires à Meta et Character.AI et est engagé dans des poursuites judiciaires, aux côtés d'autres majors comme NBCUniversal, contre des plateformes de génération d'images comme Midjourney et MiniMax. Ces plateformes sont accusées de piller des milliards d'images en ligne pour entraîner leurs algorithmes sans autorisation ni compensation pour les créateurs de ces personnages.

Disney se positionne ainsi en leader à Hollywood sur cette question cruciale de la propriété intellectuelle. L'objectif est double : forcer les entreprises d'IA à cesser toute utilisation non autorisée de son catalogue et, surtout, établir un précédent juridique. Il s'agit de faire en sorte que l'entraînement des modèles avec des contenus protégés ne soit plus considéré comme un "usage équitable" (fair use), mais bien comme une violation nécessitant une juste compensation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Google a-t-il répondu aux accusations ?

Pour l'instant, Google n'a pas réagi officiellement à la mise en demeure envoyée par Disney. Le géant de la tech est resté silencieux face à ces graves accusations.

Qu'exige exactement Disney de la part de Google ?

Disney demande à Google de cesser immédiatement la copie et la distribution de ses œuvres via ses services d'IA, d'implémenter des filtres techniques pour empêcher de futures infractions, et de révéler quelles œuvres protégées ont été utilisées pour l'entraînement de ses algorithmes.

L'accord avec OpenAI signifie-t-il que nous verrons des films Disney créés par IA ?

L'accord permet principalement aux utilisateurs de l'outil Sora de créer des clips avec des personnages Disney. Ces créations pourraient également apparaître sur la plateforme Disney Plus. Cependant, cela ne signifie pas que des longs-métrages complets seront générés par une IA à court terme.