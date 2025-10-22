C'est la mise à jour que de nombreux joueurs n'attendaient plus. Deux ans après sa sortie, et pour accompagner l'arrivée en salles du troisième film de la saga, Avatar: Frontiers of Pandora s'apprête à vivre une seconde jeunesse.

Ubisoft et Massive Entertainment ont annoncé l'arrivée imminente et gratuite d'une fonctionnalité réclamée à cor et à cri par la communauté : un véritable mode à la troisième personne, qui promet de changer radicalement la manière d'explorer le monde de Pandora.

Comment ce nouveau mode à la troisième personne va-t-il changer le jeu ?

Jusqu'à présent, l'exploration d'Avatar: Frontiers of Pandora se faisait exclusivement en vue à la première personne, un choix d'immersion qui avait divisé. Avec la mise à jour du 5 décembre, les joueurs pourront enfin choisir de jouer avec une caméra derrière leur personnage Na'vi.

Pour que l'expérience soit optimale, le studio Massive Entertainment a entièrement retravaillé les animations et les contrôles, garantissant une expérience fluide et une nouvelle perspective spectaculaire sur les paysages luxuriants de Pandora.

Qu'apporte le mode New Game+ ?

En plus de la nouvelle vue, la mise à jour gratuite du 5 décembre introduira un mode New Game+. Cette option, très appréciée dans les jeux du genre, permettra aux joueurs ayant déjà terminé l'aventure de la recommencer tout en conservant leurs compétences et leur inventaire.

L'intérêt ? Affronter des ennemis plus puissants, explorer un nouvel arbre de compétences et débloquer des équipements de plus haut niveau. Une excellente façon de redécouvrir le jeu avec un défi renouvelé.

Que sait-on de la nouvelle extension "D'entre les Cendres" ?

Pour ne pas rater le coche de la sortie du film "Avatar : De Feu et de Cendres", Ubisoft lancera également une nouvelle extension payante, baptisée "D'entre les Cendres", le 19 décembre. Ce DLC s'annonce plus sombre et personnel, et nous plongera dans l'histoire de So'lek, un guerrier Na'vi laissé pour mort par la RDA.





L'extension sera proposée au prix de 24,99 € ou incluse dans une édition spéciale à 39,99 € comprenant le jeu de base. Comme le reste du contenu, elle sera également accessible pour les abonnés au service Ubisoft+.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la mise à jour gratuite sera-t-elle disponible ?

La mise à jour gratuite "3rd-Person Update", qui inclut le mode à la troisième personne et le New Game+, sera déployée le 5 décembre 2025 sur toutes les plateformes (PS5, Xbox Series X|S, PC et Amazon Luna).

Faut-il payer pour le mode à la troisième personne ?

Non, l'ajout du mode à la troisième personne est totalement gratuit pour tous les possesseurs du jeu de base. Il s'agit d'une mise à jour de contenu et non d'un DLC payant.

L'extension "D'entre les Cendres" est-elle liée au nouveau film Avatar ?

Oui, la sortie de l'extension est synchronisée avec celle du film "Avatar : De Feu et de Cendres" (prévu pour le 17 décembre). Elle introduira le redoutable "clan des Cendres", qui sera également au cœur de l'intrigue du film, créant ainsi un pont narratif entre le jeu et le cinéma.