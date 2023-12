Pour son dernier lancement avant de laisser sa place à Vega C, déjà en retard, le lanceur Vega devait envoyer en orbite au printemps 2024 le satellite de la mission Biomass d'observation de la biomasse des forêts et de leur capacité de stockage de carbone.

Problème, deux des quatre réservoirs du système de propulsion AVUM de l'étage supérieur ont disparu lors de la rénovation d'un bâtiment du concepteur italien de la fusée, Avio.

Ils ont été retrouvés depuis dans une décharge...et inutilisables, mettant en péril la mission initialement prévue pour le printemps 2024 mais qui sera déjà forcément retardée.

Comment remplacer les deux réservoirs manquants ?

Pour la maintenir, deux solutions ont été étudiées par Avio et l'ESA (Agence spatiale européenne : soit requalifier les réservoirs qui avaient été utilisés pour la validation technique du lanceur il y a plus de dix ans soit modifier les réservoirs du système AVUM+ du lanceur Vega C pour les adapter sur le module AVUM de Vega.

Système de propulsion AVUM, à l'étage supérieur de Vega

La première solution aurait permis d'envisager un tir dès le le mois de juillet 2024 mais la requalification peut s'avérer compliquée étant donné le grand âge des réservoirs.

La seconde option, à savoir modifier les réservoirs du système AVUM+ pour les intégrer sur le module AVUM, semble être privilégiée, même si ce n'est pas prévu dans la conception.

Des moments compliqués pour le secteur spatial européen

Ce choix permettrait d'envisager le dernier tir du lancement Vega pour le mois de septembre 2024 avec une autre charge utile : le satellite Sentinel-2C pour le programme européen d'observation du changement climatique Copernicus.

De son côté, le lanceur Vega C, qui a également connu des soucis, ne décollera pas avant novembre à décembre 2024, après des essais d'allumage statique du moteur Zefiro-40.

Le secteur aérospatial européen est dans une période tendue, avec des retards et des défauts de disponibilité à répétition. Le test d'allumage des moteurs du lanceur de prochaine génération Ariane 6 a connu un couac le 7 décembre dernier mais cela ne retarde pas pour le moment le deuxième test attendu ce 15 décembre ni la fenêtre pour son tir inaugural, entre le 15 juin et le 31 juillet 2024.