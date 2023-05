Les consoles portables sont de retour en force ! Après la sortie du Steam Deck de Valve et de la ROG Ally signée Asus, une toute nouvelle console nomade vient de faire son entrée sur le marché. La société Ayaneo, qui a déjà lancé de nombreux produits dans cette catégorie, a récemment annoncé la sortie de sa dernière création, la Ayaneo 2S.

Un sérieux concurrent aux consoles de Valve et Asus

Une vidéo de présentation de la Ayaneo 2S révèle que cette console sera alimentée par une puce AMD Ryzen 7840U, offrant des performances similaires à celles de la ROG Ally équipée d'une puce Ryzen Z1 ou Z1 extrême.

En comparaison avec le modèle précédent, la Ayaneo 2 sortie en décembre 2022 avec une puce AMD 6800, la Ayaneo 2S devrait proposer de meilleures performances, notamment en termes de durée de vie de la batterie, grâce à un système de refroidissement efficace capable de réduire la température de l'appareil de 12°C et, ne l'oublions pas, avec ses 64 Go de RAM installés d'origine.

Quelles particularités et à quel prix ?

La Ayaneo 2S bénéficie de nouvelles fonctionnalités telles qu'un capteur d'empreintes digitales (comme sur la ROG Ally), des boutons plus fluides ainsi qu'un écran plus luminescent avec une grande palette de couleurs.

Bien que certains puissent considérer ces améliorations comme mineures, cela peut permettre à Ayaneo de se démarquer sur un marché des consoles portables en plein essor après une décennie d'absence (RIP nos bonnes vieilles PSP).

Par ailleurs, la Ayaneo 2S proposera un écran de 7", la possibilité de créer plusieurs comptes sur une seule console, une compatibilité au moins WiFi 6, le tout tournant sous un système d'exploitation propriétaire (Ayaneo OS, basé sur Linux) et l'environnement AyaSpace pour gérer sa bibliothèque de jeux importés de Steam, Xbox Store et autres plateformes.

Cependant, le prix de la Ayaneo 2S est nettement plus élevé que celui de ses concurrents, étant annoncé entre 1099 et 1499 euros, alors que le Steam Deck est proposé à moins de 500 euros et que la ROG Ally est estimée à 800 euros.

Toutefois, cette console de dernière génération est actuellement en financement participatif. Affaire à suivre.

