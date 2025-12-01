Le fabricant de consoles portables Ayaneo, connu pour ses designs extravagants, ne déroge pas à sa réputation. Après avoir exploré des modèles plus accessibles, la marque revient à ses premiers amours avec la Next II, une console PC portable qui repousse les limites du format.

Face à des concurrents comme le Steam Deck ou le Legion Go, Ayaneo choisit la voie de la surenchère technologique. L'objectif est clair : proposer la machine nomade la plus puissante du marché, sans compromis. Une fiche technique impressionnante qui a été précisée lors d'une récente communication officielle.

Quelles sont les caractéristiques techniques de cet écran hors-norme ?

La pièce maîtresse de l'Ayaneo Next II est sans conteste son écran. La console embarque une dalle écran OLED de 9,06 pouces, ce qui la place parmi les plus grandes du marché. Mais la taille ne fait pas tout. Ayaneo a opté pour une résolution native de 2400 x 1504 pixels, un format 3:2 plutôt inhabituel qui promet une surface d'affichage plus verticale. Le tout est sublimé par un taux de rafraîchissement variable de 165 Hz, ajustable sur plusieurs paliers (60, 90, 120, 144 Hz) pour s'adapter à tous les types de jeux.

Avec une luminosité de pointe annoncée à 1100 nits et une gradation PWM de 5280Hz, l'immersion visuelle promet d'être totale, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Cependant, une telle définition sur une dalle de cette taille représente un défi de taille pour les composants. Si la fluidité exemplaire sera au rendez-vous pour les titres e-sportifs, atteindre les 165 images par seconde sur les jeux AAA les plus récents exigera des demandes matérielles considérables, voire quelques ajustements graphiques.

Quelle puissance se cache sous le capot ?

Pour animer cet écran exigeant, Ayaneo a intégré ce qui se fait de mieux actuellement. La Next II est propulsée par la puce AMD Ryzen AI Max+ 395, nom de code "Strix Halo". Ce processeur basé sur l'architecture Zen 5 est un véritable monstre de puissance, intégrant une partie graphique RDNA 3.5 (Radeon 8060S) annoncée comme cinq fois plus performante que celle du Steam Deck. C'est simple, sur le papier, la Next II est conçue pour faire tourner n'importe quel jeu PC dans d'excellentes conditions, visant le jeu en 1080p à des niveaux de détails élevés sans sourciller.

Une telle puissance est énergivore. Ayaneo a donc prévu une batterie de 115 Wh, soit 53% de plus que celle de l'Ayaneo Kun et plus du double de celle du Legion Go. Cette capacité record est indispensable, mais l'autonomie en jeu intensif reste la grande inconnue. Pour gérer la chaleur dégagée, la dissipation thermique a été confiée à un système de deux ventilateurs et de caloducs optimisés, un élément crucial pour maintenir des performances stables sur la durée.

L'ergonomie et le prix seront-ils à la hauteur ?

Une console portable ne se résume pas à sa puissance. Ayaneo l'a bien compris et a doté la Next II de commandes premium. On y retrouve des joysticks à effet Hall et des gâchettes de la même technologie pour prévenir l'usure et le fameux "stick drift". L'appareil hérite également des touchpads intelligents circulaires de l'Ayaneo Kun, d'un D-Pad flottant à 8 directions et de multiples boutons personnalisables, dont quatre à l'arrière. L'ergonomie semble donc avoir été soignée malgré la taille imposante de la machine.

Le tableau est impressionnant, mais il a un coût. Si aucun prix officiel n'a été communiqué, la Next II se positionne clairement sur le segment ultra-premium. En se basant sur le tarif des modèles précédents et des concurrents embarquant la puce Strix Halo, il est très probable que la facture dépasse les 2 000 dollars. Un positionnement qui la réserve à un marché de niche, pour des joueurs fortunés cherchant la performance absolue en format nomade, prêts à faire un investissement conséquent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie de l'Ayaneo Next II ?

Pour le moment, Ayaneo n'a pas encore annoncé de date de sortie ou de lancement officiel pour la Next II. La société continue de dévoiler les informations au compte-gouttes lors de ses "sessions de partage".

L'Ayaneo Next II est-elle compatible avec les jeux PC ?

Oui, absolument. L'Ayaneo Next II est une console portable qui fonctionne sous Windows. Elle est donc conçue pour faire tourner la quasi-totalité de la bibliothèque de jeux PC disponibles sur des plateformes comme Steam, l'Epic Games Store ou le Xbox Game Pass.

Qu'est-ce qui différencie la Next II du Steam Deck ?

La principale différence réside dans leur positionnement. Le Steam Deck vise un excellent rapport performance/prix pour rendre le jeu PC nomade accessible. L'Ayaneo Next II, quant à elle, est un produit de luxe sans compromis, visant les performances les plus élevées possibles grâce à un écran OLED de pointe, un processeur beaucoup plus puissant et un prix attendu bien supérieur.