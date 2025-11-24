C'est un hommage vibrant à la "dame blanche" qui a marqué toute une génération de joueurs. Pour fêter les 20 bougies de la machine de Microsoft, l'accessoiriste Nacon a décidé de marquer le coup avec un périphérique qui sent bon les années 2000, mais avec les technologies de 2026.

Le résultat est un mélange curieux entre esthétique vintage et performance brute, destiné aux gamers qui ne veulent faire aucun compromis, ni sur le style, ni sur la précision.

La nostalgie a-t-elle un prix technique ?

Sous ses airs de jouet rétro, cette nouvelle manette Xbox Nacon est un véritable monstre de technologie. Elle embarque tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui : des joysticks à effet Hall pour dire adieu au drift, une connexion sans fil performante et surtout un petit écran LCD intégré pour gérer ses profils à la volée.



C'est clairement une manette taillée pour la compétition, promettant une latence ridicule de 1 ms sur PC. Nacon ne s'est pas contenté de peindre du plastique en blanc, ils ont mis le paquet sur les composants internes pour séduire les joueurs exigeants.

Le design Xbox 360 est-il réussi ?

Le clin d'œil est évident et plutôt bien exécuté. On retrouve le coloris blanc iconique et les accents verts qui ont fait la gloire de la Xbox 360 originale. Le cercle lumineux autour du bouton central rappelle les heures de gloire (et parfois les sueurs froides du RROD) de la console.

C'est une édition spéciale pensée pour un anniversaire symbolique, celui des 20 ans. L'objet de collection est indéniable, livré avec un dock de charge et une flopée d'accessoires de personnalisation, poids et têtes de joystick inclus.

Pourquoi la facture est-elle si douloureuse ?

C'est là que le bât blesse pour beaucoup. Affichée à 199,90 €, cette édition collector se place dans le très haut du panier, rivalisant avec les contrôleurs Elite les plus onéreux. La date de sortie est calée au 16 février 2026, mais les précommandes sont déjà ouvertes pour ceux qui veulent sécuriser leur exemplaire.



Il faudra donc décider si l'amour du rétro vaut cet investissement conséquent, sachant que la promesse est celle d'une durabilité accrue grâce aux composants magnétiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette manette est-elle compatible avec la Xbox One ?

Oui, la Revolution X Unlimited est compatible avec les Xbox Series X|S, la Xbox One et le PC. Elle dispose même d'un mode PC haute performance pour réduire la latence.

Quelle est l'autonomie annoncée ?

Nacon annonce une autonomie de plus de 10 heures en jeu. La manette est livrée avec un support de charge qui permet de la recharger complètement en environ 6 heures.

Qu'est-ce que la technologie Hall Effect ?

C'est une technologie magnétique utilisée pour les joysticks et les gâchettes. Contrairement aux potentiomètres classiques, il n'y a pas de contact physique, ce qui élimine l'usure et le fameux "drift" (dérive) des joysticks.