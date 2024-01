Avec sa console portable Steam Deck, Valve a adapté le système d'exploitation Open Source SteamOS pour l'adapter aux besoins spécifiques de son produit, avec une interface tactile qui permet d'accéder facilement aux jeux et aux différentes fonctionnalités de la console.

Si la plate-forme existe depuis le milieu des années 2010, sa version 3.0 a finalement été réservée à la console portable Steam Deck. S'appuyant sur Debian (avec une partie propriétaire correspondant au client Steam), SteamOS peut en principe être installé sur différentes machines.

Dans les traces de la Steam Deck, une nouvelle console de jeu portable est en approché, signée Ayaneo, une entreprise qui a déjà lancé plusieurs versions de ce type de gadget.

Ayaneo Next Lite, la console avec un truc en plus

La console Ayaneo Next Lite est une version allégée du modèle Ayaneo Next avec la particularité d'être la première console non issue de Valve à disposer du système d'exploitation SteamOS.

Son fabricant ne dévoile pas encore complètement sa configuration et il ne faudra sans doute pas s'attendre à l'efficient processeur AMD Ryzen 7 de la version Next capable de faire tourner de nombreux jeux PC mais le modèle Ayaneo Next Lite promet "d'abaisser la barrière du prix tout en proposant un certain nombre de fonctionnalités avancées"...sachant que l'Ayaneo Next se négocie à plus de 1000 dollars.

Des caractéristiques encore floues

Elle conservera notamment les contrôles Next Grip de son aînée et les joysticks à effet Hall présents généralement sur les machines haut de gamme. Seules indications disponibles, la console offrira un écran 7 pouces 800p lumineux et une batterie de 47Wh.

Ayaneo ne dévoile pas encore le prix de sa console Ayaneo Next Lite sous SteamOS et il reste à voir si elle s'alignera sur les tarifs de la console Steam Deck débutant à 419 € avec écran LCD ou 569 € pour l'affichage OLED.

Comme les autres produits de la marque, son existence dépendra du succès de la campagne de financement participatif qui va démarrer prochainement.