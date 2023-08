Pendant que la Steam Deck relance l'intérêt pour des consoles portables capables de faire tourner des jeux PC, le monde Android cherche à trouver une réponse similaire pour tirer parti de l'immense catalogue de jeux mobiles disponibles.

L'approche est plus difficile car les smartphones sont déjà de bonnes plateformes de jeu et il existe même une catégorie de smartphones gaming rassemblant diverses technologies pour optimiser le gaming.

Cela n'empêche pas le groupe Qualcomm d'espérer trouver de nouveaux débouchés en lançant des puces dédiées pour le jeu mobile et intégrables dans des consoles portables.

Qualcomm veut croire au potentiel des consoles Android

Avec la plateforme Snapdragon G3x Gen 1 lancée fin 2021, la firme étoffe son offre avec une gamme complète de puces pouvant répondre aux besoins de consoles de jeu en tirant parti de son expérience dans les puces pour smartphones en matière de connectivité, d'autonomie et d'efficacité énergétique.

La gamme des puces Snapdragon G de Qualcomm s'organise de la façon suivante :

Snapdragon G1 : spécialisée dans le streaming de jeux PC et consoles

: spécialisée dans le streaming de jeux PC et consoles Snapdragon G2 : pour du jeu mobile local et du cloud gaming en WiFi 6E et 5G

: pour du jeu mobile local et du cloud gaming en WiFi 6E et 5G Snapdragon G3 : expérience premium combinant tout le savoir-faire de Qualcomm en WiFi 7 et 5G

C'est donc l'occasion de dévoiler une nouvelle puce Snapdragon G3x Gen 2 avec déjà un premier produit commercial annoncé : la console Ayaneo Pocket S qui en sera équipée.

Une Ayaneo Pocket S bien mystérieuse

Cette nouvelle console portable, introduite à l'occasion de la Gamescom et qui doit être commercialisée d'ici le mois de décembre 2023, reste encore bien mystérieuse, Ayaneo n'ayant essentiellement dévoilé que son design.

Les rendus montrent une console au design épuré avec un affichage central étiré et des contrôles (sticks, croix directionnelles, boutons) de chaque côté. Des gâchettes sont présentes dans les angles supérieurs et la coque présente de multiples ouvertures pour l'aération et les haut-parleurs.

Pour les performances, Qualcomm annonce un processeur 30% plus rapide et un GPU deux fois plus performant pour sa puce Snapdragon G3x Gen 2 par rapport à la génération précédente (présente à bord de la console Razer Edge).

Il faudra donc patienter pour connaître les caractéristiques précises de la console Ayaneo Pocket. Le tarif sera un élément particulièrement important pour ne pas rester qu'une simple prouesse technique.