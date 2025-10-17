La marque RedMagic officialise en Chine ses nouveaux smartphones gaming, les RedMagic 11 Pro et 11 Pro+. Au cœur de l'innovation : un système de refroidissement liquide actif inédit, épaulé par un ventilateur, pour dompter le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Le marché du smartphone gaming voit régulièrement des innovations visant à repousser les limites de la performance. Jusqu'à présent, la plupart des constructeurs se reposaient sur des systèmes de chambres à vapeur passives pour éviter la surchauffe des composants.

Nubia, avec sa marque gaming RedMagic, vient de franchir une étape décisive en Chine avec le lancement sa nouvelle génération de smartphones en s'attaquant frontalement à ce goulot d'étranglement.

Une première : le refroidissement liquide actif s'invite dans un smartphone

La véritable prouesse du RedMagic 11 Pro réside dans son système de refroidissement hybride. Oubliez les solutions passives conventionnelles. L'appareil intègre un circuit de refroidissement liquide actif, une technologie jusqu'alors réservée à des prototypes comme celui de OnePlus en 2023.

Une micro-pompe en céramique fait circuler un liquide fluoré non-conducteur à travers le châssis pour évacuer la chaleur du surpuissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ce système est couplé à un ventilateur Turbo Fan 4.0 amélioré, capable d'atteindre 24 000 tours par minute, et une chambre à vapeur 4D Cooler VC. Selon RedMagic, cette architecture à quatre couches augmente l'efficacité du refroidissement de 50 %. Le tout est mis en scène par un design audacieux, avec un anneau translucide révélant le liquide en mouvement.

Autonomie et puissance : des caractéristiques hors normes ?

Au-delà de sa gestion thermique, le RedMagic 11 Pro affiche une fiche technique pensée pour l'endurance et la réactivité. Le modèle Pro se distingue par une batterie gargantuesque de 8000 mAh, surpassant largement la concurrence, accompagnée d'une charge filaire de 80W.

La version Pro+, quant à elle, opte pour une cellule de 7500 mAh mais avec une charge rapide de 120W et, nouveauté, une charge sans fil de 80W.

L'affichage est assuré par une dalle OLED BOE X10 de 6,85 pouces avec un rafraîchissement de 144Hz. Fait notable et désormais récurrent chez la marque, la caméra selfie invisible de 16 Mpx est logée sous l'écran, tout comme le capteur d'empreintes, permettant d'offrir une surface d'affichage totalement immersive, sans poinçon ni encoche.

Un écosystème conçu pour les joueurs

RedMagic, c'est aussi une interface dédiée au gaming et très riche en possibilités de personnalisation. La surcouche REDMAGIC OS 11, basée sur Android 16, intègre des optimisations logicielles comme l'Ultra Graphics Engine 3.0 et une puce dédiée RedCore R4 pour améliorer le rendu des jeux, pouvant même les convertir en 2K à 144 Hz.

Des gâchettes tactiles sur la tranche, autre apanage du smartphone gaming, avec une fréquence d'échantillonnage de 520Hz, complètent l'arsenal du joueur pour lui donner un coup d'avance.

La partie photo, souvent le parent pauvre de ce segment, n'est pas oubliée avec un double capteur principal de 50 Mpx, dont un ultra grand-angle. Nubia a confirmé qu'une version internationale serait annoncée le 3 novembre prochain, laissant présager une disponibilité rapide en Europe pour ce qui s'annonce comme un nouveau prétendant au trône du smartphone gaming.

En Chine, la commercialisation est lancée dès ce 17 octobre à un tarif démarrant à 4999 yuans (600 € HT environ) en version 12 / 256 Go pour le RedMagic 11 Pro et à 5699 yuans (685 € HT environ) pour le RedMagic 11 Pro+ 12 / 256 Go.

La configuration la plus riche du RedMagic 11 Pro+, avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage, sera proposée à 7699 yuans, soit un peu plus de 900 euros HT.